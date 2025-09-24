Primo posto in semifinale. Rambaldi lotta per il titolo

Primo posto in semifinale che vale la finale per l’equipaggio di Luca Rambaldi. Si confermano, dopo l’ottima prova nelle batterie di qualificazione, ancora con un’ottima prestazione l’imbarcazione che vede tra i protagonisti l’atleta ferrarese. La terza giornata dei Mondiali Assoluti e Pararowing di Shanghai, intanto, vede l’Italia nuovamente protagonista con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile. I vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vincono la loro semifinale in modo autorevole, Laura Meriano e Alice Codato sono seconde dietre la Romania. Dopo il singolista paralimpico Giacomo Perini, altre due barche raggiungono la finale. Il ferrarese Rambaldi e il suo equipaggio, quindi, saranno in piena corsa per un podio nella finalissima mondiale. La cronaca della semifinale di ieri. Leadership mai in discussione per un quattro di coppia capace di dominare la sua gara dall’inizio alla fine.

La barca italiana passa ai 500 con un vantaggio di un secondo sull’Ucraina, poi superata dagli Stati Uniti che ai 1000 e ai 1500 incassano quasi tre secondi dagli azzurri. Ultimi 500 metri all’insegna del controllo e Italia prima con 2.06 sugli Stati Uniti e 3.27 sull’Ucraina. La finale per Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili sarà giovedì alle 9.12 (le 15.12 in Shanghai), partiranno dalla corsia tre.

Mario Tosatti