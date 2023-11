Progetto della Cooperativa Heron. Tanto sport gratuito per giovani dai 14 ai 25 anni

La Cooperativa Heron, attiva sul territorio di Reggio e provincia, è una delle realtà sportive che hanno vinto il bando nazionale ‘Play District’ promosso e sostenuto da ‘Sport e Salute’ e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile. Da sempre attenta al valore dello sport come motore di integrazione e inclusione sociale, Heron ha proposto il progetto biennale ‘S.Lang-Sport Language’, che ha da poco preso il via in punti nevralgici della città.

Attorno alla società reggiana un’ampia e polivalente rete di partenariato, che vede coinvolti Officina Educativa Comune Di Reggio Emilia, Reggiana Boxe Asd, All Inclusive Sport, Uisp Reggio Emilia, Csi Reggio Emilia, Gisport Srl, Cinqueminuti Aps, Coop. Papa Giovanni XXIII°, Coop. Progetto Crescere, Coop. San Giovanni Bosco, Coop. Accento, Luoghi Di Prevenzione. L’intento è quello di rivolgersi ai giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni per costruire insieme opportunità di crescita personale e professionale attraverso pluri-proposte completamente gratuite. Marcello Campani, presidente di Heron, ci tiene a sottolinearlo: "Contributi e sostegni come questo possono fare tanto per le nostre città poiché offrono la possibilità di realizzare progetti di inclusione, integrazione e formazione personale attraverso lo sport e non solo, progetti in cui la nostra cooperativa si impegna da anni e che trovano sempre maggiore partecipazione da parte di enti locali e privato sociale".

Il progetto è stato introdotto in estate grazie ai Cantieri Sportivi, presenti su vari spazi aperti della città, e proseguirà in inverno con le attività indoor. Le attività di Multisport (calcio, basket, volley e frisbee) sono già attive e, previa iscrizione, è possibile svolgerle presso la Palestra Zavaroni in via G. Matteotti 2 (il giovedì dalle 15,30 alle 17). Sempre qui e sempre fino a maggio, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì sarà possibile svolgere allenamenti di boxe. Fino al 7 febbraio 2024 è possibile inoltre andare a SD Factory – Laboratorio creativo, in via Brigata Reggio 29 (mercoledì dalle 16 alle 18 per una proposta di ‘Laboratorio di Movimento: danza contemporanea, breakdance e hip hop).

L’iscrizione deve essere fatta online sul sito www.progettoheron.its-lang (per info 0522088278 oppure mail a info@progettoheron.it).

f.p.