Promozione: Montombraro ingaggia Jerry Momodu, Sanmichelese conferma la rosa

In Promozione colpo del Montombraro, che ha chiuso per Jerry Momodu (nella foto), attaccante ‘97, che arriva da 16 gol in 2 anni a Camposanto. La Sanmichelese, in attesa dell’eventuale ripescaggio in Eccellenza, ha confermato tutta la rosa con Carmelo Russo preparatore atletico, Marco Ferrari team manager e Nicolò Corghi collaboratore, mentre Cristian Savarino allena la Juniores. Il Fiorano annuncia 5 colpi: dal Colombaro l’esterno Lorenzo Calò (2001), dal Ganaceto il portiere Mattia Poli (’97), la punta Frank Dago (2001) e il terzino sinistro Marco Mondini (2003), per l’attacco ecco Gianmarco Nicioli (’99) dal Pavullo, poi dalla juniores vengono aggregati i 2005 Filippo Bonechi difensore, Fabio Gilioli centrocampista e Alessandro Rivi attaccante. In Prima il Cavezzo prende in attacco torna Lorenzo Bulgarelli (’98), reduce dal salto in Prima con lo Junior Finale, fra i pali ecco Federico Ceci (2000), ex Campogalliano che era al Masone. Lo Spilamberto riabbraccia il difensore 2002 Francesco Francioso, in biancoverde fino al 2023, prima di un anno di studio all’estero e della scorsa stagione al San Vito. In Seconda l’Ubersetto annuncia le conferme dei fratelli Pasquale e Francesco Calaiò: Pasquale ha chiuso la stagione al secondo posto della classifica marcatori del girone con 16 reti mentre Francesco ha realizzato 8 reti con 12 assist. In Terza torna la Visport Castelvetro con una squadra allestita da giovani soprattutto castelvetresi: il ds Mirko Righetti riparte dai 2007 delle Terre di Castelli Academy e alcuni giocatori più esperti guidati da mister Alessandro Costi.

d.s.