Promozione: ore 14,30. Il Felsina di Ansaloni aspetta il Fontanelice. Lo Junior Corticella rischia sul campo della Valsanterno Oggi alle 14.30 si disputeranno due derby bolognesi: Osteria Grande vs Msp e Atletico Castenaso vs Anzolavino. Altre 3 squadre bolognesi giocheranno in casa: Felsina vs Fontanelice, Trebbo vs Solarolo e Fossolo vs Casumaro.