’Proraso Cup’ a Lorenzo Mariotti con 68 colpi ’Pilsner Urquell’ per Federico Nordio

Il fine settimana ha aperto il mese che vedrà il Golf Argentario al centro delle attenzioni del golf europeo con l’avvento dell’Open d’Italia in programma dal 26 giugno. Sabato Lorenzo Mariotti ha vinto la Proraso Golf Cup con 68 colpi, prestazione degna di un professionista in tre colpi meglio del par. Claudio Locatelli (42), Federico Carletti (44) e Michele Baggiani (38) si sono imposti nelle tre categorie nette. Il giorno seguente Enzo Marzilli ha vinto il Pilsner Urquell Golf Trophy con 77 colpi. A Federico Nordio (37) e Stefano Stinchi (44) i premi delle categorie nette. Sabato le rombanti vetture della casa di Stoccarda hanno fatto bella mostra al Golf Punta Ala per la gara Centro Porsche Firenze. Peter Heerklotz ha vinto con 77 colpi. In prima categoria Angelo Mascolo (42) ha ottenuto il successo seguito da Lorenzo Lippini (37), in seconda Francesca Folonari (40) ha superato di misura Nicola Bregalanti (39) mentre in terza Patrizia Carrarini (40) ha avuto la meglio su Paolo Vista (36).

Andrea Ronchi