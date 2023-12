Proteste per gli arbitri. Clima teso, Camerano passa a Chiaravalle

26

CAMERANO

33

: Sanchez, Vichi 1, Del Curto 2, Selimi 1, Guerrero 4, Castillo 4, Ceresoli 1, Brutti 6, Santinelli G., Takacs 5, Solustri 1, Babbini, Ballabio, Santinelli O. 1, Guidotti, Battistelli. All. Guidotti.

CAMERANO: Guerrero 2, De Grandis, Bilò 2, Laera 15, Marchesino Llorens 1, Marinelli, Anzaldo, Antonelli, Ballerini, Casavecchia, Boschetto 1, Cirilli 4, Adamo 6, Chirivì Grassi, Rossi. All. Campana.

Arbitri: Simone e Nicolella.

È Camerano a festeggiare a Chiaravalle. Il derby marchigiano della A Silver si colora di gialloblu. Partita bella ed entusiasmante, anche corretta, in un palasport gremito, con tanto di recriminazioni dei padroni di casa per una decisione arbitrale. Ospiti avanti nel primo tempo (14-16). Poi al 7’ su un’offensiva ospite Guerrero finisce a terra tenendosi il viso e la coppia arbitrale sventola il rosso a Santinelli. Il nervosismo cresce nei locali che commettono qualche ingenuità non riuscendo più a riprendere un Camerano.