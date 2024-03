Prova di forza della Galli. Rossini brilla in regia

GALLI

82

CARAGUTE

71

POLISPORTIVA GALLI: Rossini 7 , Reggiani 12 , Petrova 8 , Bocola 11 , De Cassan 8, Streri 15 ,Lazzaro n.e., Mioni 16 , Azzola 5 , Bevilacqua 0. All. Garcia.

CARUGATE: Usuelli 14 , Rulli 18 , Caccialanza 8 , Fabbricini 3 , Rizzi 2, Andreone 6 , Mattavelli 0, , Cassani 4 ,Albanelli 10, Nespoli 6. All. Silvestri.

Arbitri: Francesco Cattani, Indro Spinelli.

Note: Galli tiri da 2 punti 31-57 , da tre 7-18 , liberi 13-21 , falli 14-19;

Carugate: tiri da 2 punti 29-72 , da 3 punti 7-28 , liberi 6-9 , falli 19-14.

SAN GIOVANNI - Ottima partita e grande vittoria della Polisportiva Galli contro una tenace e brava Carugate. Punteggio finale 82-71. La Galli è ora seconda in classifica (34 punti), ma si è portata a quattro punti dalla capolista Derthona (38), che ha perso in casa dal Mantova. Le stellate di coach Garcia sono state sempre avanti nei quattro periodi. Palla a due per la Petrova e Reggiani con la regia di Marta Rossini, e avanti a condurre. Ma la reazione della Carugate è repentina, sostenuta dalle funamboliche e ottime Rizzi, Usuelli e Rulli, che fanno gioco e canestri da 2 punti e da tre. Le verdi di coach Antonio Silvestri sorpassano la Galli 6-13. Per le locali provvedono a ristabilire le distanze ed il sorpasso le bravissime De Cassan, Streri, Rossini e Reggiani con gioco sostenuto, e portano la squadra in discreto vantaggio. Primo quarto 31-20. La Galli sale in cattedra, in difesa è ermetica con la Petrova, De Cassan, Mioni e Streri, in attacco provvedono con canestri da tre punti e due la super regista Rossini, capitan Reggiani e la De Cassan, che strepitano dal fervore e la voglia di vincere. Fine secondo periodo con 50-35, terzo e quarto non hanno storia, con la Galli in fuga e Carugate ad inseguire, ma senza risultato. Ultimo periodo con gioco in relax delle gialloverdi, e distanza di punteggio calata. Poi l’esultanza finale. Il risultato della vittoria è netto e premia la bontà del gioco espresso e l’organizzazione della formazione di Garcia.

Giorgio Grassi