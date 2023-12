Pugilato. A Fucecchio ecco ’Primus Pugil’. La riunione targata Leonica

Il pugilato sarà il grande protagonista della riunione organizzata domani sera al palazzetto dello sport di Fucecchio da Simone Vanni, neo professionista con un record di se vittorie nei primi sei incontri affrontati, e da tutto lo staff della Leonica Boxing Club di San Pierino, ma ci sarà spazio anche per la musica, un’esibizione di danza e lo street food. Insomma un appuntamento curato nei minimi dettagli per vivere a 360 gradi una serata di divertimento intorno alla boxe. Si tratta della prima edizione di un progetto, che ha infatti al centro proprio la passione per la nobile arte. Una iniziativa riservata ad atleti dilettanti che vedrà la disputa di dodici incontri maschili e femminili, in cui a prendersi il palcoscenico saranno responsabilità, integrità della persona, sano agonismo, rispetto assoluto dell’altro e la capacità di superare se stessi. “Primus Pugil“, questo il titolo del progetto, vuol essere in primo luogo "un’opportunità, una “risorsa sociale“ dentro e fuori dal ring, una serata dove intrattenimento, condivisione, musica e sport intendono abbracciare un unico territorio", raccontano dallo staff della Leonica. "In questo primo appuntamento al palasport di Fucecchio – insistono gli organizzatori – giovani combattenti dilettanti possono dimostrare prima di tutto a se stessi che con passione, sacrificio e cuore si vincono sfide importanti tanto nello sport quanto nella vita di tutti i giorni".

La serata sarà trasmessa anche in diretta su Sky, sul canale 229 - 814, oltre che su YouTube, mentre per partecipare dal vivo è attiva la prevendita dei biglietti contattando Riccardo al numero di telefono 342 9140459. Parteciperanno anche sportivi professionisti, che si intratterranno con gli appassionati per raccontare le proprie esperienze e dare qualche consiglio.