Pugilato. A Morciano va in scena ’La notte del ring’. L’Edera Gym Ravenna porta i suoi assi

È in calendario per il prossimo 15 marzo, a Morciano di Romagna, ‘La notte del ring’, riunione con 14 incontri di boxe olimpica, organizzata in collaborazione fra Valconca Boxe ed Edera Boxing Gym Ravenna, cui parteciperanno anche diversi atleti della Boxe Lugo e della Musella Boxe Porto Fuori. L’Edera Boxing Gym porterà in campo alcuni dei suoi migliori pugili, tra cui Duccio Barberini (60 kg), Sabino Vitiello (57 kg), Mattia Massari (71 kg), Deon Meci (57 kg), Giacomo Gualdi (63,5 kg), Nicolae Rodvanschi (67 kg) e Marco Montaletti (+91 kg). Il menù è ricco e articolato. Questi i match dei pugili dell’Edera: Duccio Barberini sfiderà Emanuele Brolli della Ring Side Rimini; Deon Meci affronterà Alberto Lucchi della Valconca Boxe; Vitiello Sabino dell’Edera sfiderà Alfonso Voza della Boxe Lugo. Poi, per i match èlite, cioè senza caschetto’, Marco Montaletti sarà in campo contro Mihail Kuzminska della Biagini Boxe Rimini; Nicolae Rodvanschi se la vedrà con Alessandro Buzzi della Valconca Boxe; Giacomo Gualdi se la vedrà con Fabio Spelorzi della Musella Boxe Porto Fuori; Mattia Massari combatterà contro Massimo Montanari della Boxe Lugo. Completano il quadro i match dei portacolori della Boxe Lugo: Justin Sandu contro Pietro Palazzi della Valconca Boxe; Danilo Senco opposto ad Alessandro Curri della Valconca Boxe; Ferdinando Tocco contro Renato Roman della Biagini Boxe.