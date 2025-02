Pugilato. Agabiti e Verzolini, la tradizione continua

La "Boxe Centrale Pesaro", una Asd di pugilato nata a gennaio 2024 dopo la morte dell’allenatore ed ex campione Luigi Minchillo, ha partecipato con successo al Torneo di Nepi, Etruria 2025 a Firenze. "Ho deciso di portare avanti questa tradizione pugilistica insieme a Riccardo Sgherri che è il vicepresidente – spiega il presidente Patrizio Agabiti –. Entrambi eravamo atleti agonisti della Minchillo Boxe, si è aggiunto a noi l’attuale tecnico sportivo Roberto Verzolini, anche lui ex atleta agonista di pugilato. Nel 2024 abbiamo già partecipato a diverse riunioni pugilistiche disputando 17 incontri". Nel fine settimana scorso si è tenuto il torneo Nepi-Etruria 2025 a Firenze: "E’ stata una bella e stimolante riunione con ben 449 atleti tra maschili e femminili provenienti da tutta Italia, c’erano anche atleti delle Fiamme Oro – continua Agabiti –. Questa è stata per noi un’importante occasione per accumulare esperienza e punteggio per poi partecipare ai campionati regionali, interregionali e speriamo nazionali, a cui prenderemo parte quest’anno". Agapiti continua: "Per ora dei 5 atleti che abbiamo in squadra ha combattuto solo Casadei (foto in blu), gli altri combatteranno il prossimo week-end. Il torneo avendo moltissimi iscritti si è esteso fino al fine settimana dell’8 marzo in cui ci saranno le finali. Casadei ha vinto ai punti due incontri, ora è in finale".

b. t.