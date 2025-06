Pugilato al Palapalestre: Ahmed Obaid sfida Rafael Rodriguez per il titolo Internazionale

Giovedì 19 giugno, con inizio alle 20, torna il pugilato al Palapalestre di via Porta Catene. Superfluo sottolineare come l’ennesimo evento sarà organizzato da Massimiliano Duran, il quale ha dovuto fare davvero i salti mortali per garantire un programma intenso ed emozionante. Il peso mosca ferrarese-palestinese Ahmed Obaid era stato infatti nominato dalla Federazione Pugilistica quale sfidante per il vacante titolo italiano della categoria e avrebbe dovuto battersi con il piemontese Di Bartolo che però, per un infortunio in allenamento, ha dovuto rinunciare al match. A questo punto per Momo Duran si é aperta un’unica via per sostituire degnamente il combattimento tricolore, ma piena di insidie: accettare per Obaid l’attacco al titolo Internazionale dell’Union Boxing contro il ventunenne venezuelano di Maracay, Rafael Rodriguez, che lo scorso 8 novembre a Caracas è stato sconfitto ai punti, con verdetto non unanime, dall’imbattuto talento Rodriguez per la cintura nazionale. Dopo una breve riflessione, sia il tecnico della Padana che Obaid hanno voluto cogliere l’opportunità e quindi, tra le sedici corde di Ferrara avrà luogo un match rischioso ma sulla carta molto spettacolare, tra il veloce e tecnico pugile ormai di casa in città da molti anni e con passaporto italiano, però nativo di Gaza, e Rodriguez, che ha nella pesantezza dei colpi la propria arma migliore. Di scena anche il poderoso supermedio italo-cubano Daniel Quiroz, anch’egli seguito da Massimiliano Duran, proiettato verso una carriera che gli dovrebbe garantire molte soddisfazioni, che se la vedrà con il ventiquattrenne georgiano Valery Gojiashvili, con 26 incontri alle spalle in ogni angolo d’Europa. Per Quiroz, l’occasione buona per rinforzare la propria esperienza e scalare le graduatorie tricolori. Infine, il ritorno sul ring dopo una lunga assenza di Emanuele Venturelli, che debutterà nella categoria dei Massimi Leggeri dopo aver per due volte disputato il campionato italiano dei Massimi con Cardillo, proprio al Palapalestre. Per lui è stato ingaggiato il duro bielorusso Viktar Chvarkou, battuto nel dicembre scorso ai punti in Sardegna dal nostro Fabio Turchi, a testimoniarne la solidità e l’orgoglio. Completeranno il cartellone tre combattimenti dilettantistici con atleti della Pugilistica Padana opposti a forti pari peso della regione. Dilettanti: Angelo Folegati (Pug.Padana Ferrara)-Pietro Caramanna (Dozza Bologna);Tatiana Omelcuk(Pug.Padana Ferrara)-Anastasia Cresci(Reggiana B.);Marco Giori(Pug.Padana Ferrara)-Silvio Kuci (Ravenna B.).Professionisti:Supermedi: Daniel Quiroz(Accademia Ferrara)-Valery Gojiashvili(Georgia); Massimi Leggeri: Emanuele Venturelli(Accademia Ferrara)-Viktar Chvarkou(Bielorussia); Camp. Intern.le Ubo dei mosca: Ahmed Obaid(Accademia Ferrara)-Rafael Marquez (Venezuela).

Gualtiero Becchetti