Pugilato, appuntamento a palazzo Albicini. Sabato la Hall of Fame. Omaggio a Tommasi

La settima edizione della prestigiosa ‘Hall of Fame’ del pugilato italiano si terrà ancora a Forlì, come ogni anno. L’evento è organizzato dal giornale online Boxeringweb, in collaborazione con l’Edera Boxe e con il patrocinio del Comune di Forlì. L’appuntamento sarà sabato a palazzo Albicini (corso Garibaldi 80), con la cena che inizierà alle 20. A presentare la manifestazione sarà il giornalista Flavio Dell’Amore: "Nelle altre nazioni l‘Hall of Fame si tiene, generalmente, nelle capitali mentre in Italia la consacrazione dei personaggi importanti della storia della boxe è a Forlì – ha sottolineato Dell’Amore – grazie all’importante contributo della città, con tanti campioni, al pugilato".

L’assessore allo sport Kevin Bravi ha posto l’attenzione sui valori del pugilato rafforzati, in particolare, dall’ospitalità offerta dalla società al pugile ucraino Hlieb Koroshevski che a Forlì, insieme al padre Vitalii suo allenatore, ha trovato una seconda patria: con la canottiera dell’Edera, potrebbe perfino partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028.

Il comitato organizzatore ha deciso di ricordare il giornalista Rino Tommasi, commentatore in tv di tanti avvenimenti di boxe e tennis, scomparso in gennaio, per il quale ritirerà il riconoscimento il figlio Guido. Un altro premio alla memoria per Sandro Lopopolo, argento olimpico e campione del mondo nei superleggeri. Entra nella ‘Stanza della Gloria’ anche l’allenatore Rocco Agostino, manager di quattro campioni iridati: sarà presente il suo secondo d’angolo Paolo Celano. Tra i premiati sarà presente alla cerimonia il campione d’Europa e del Mondo, nei supermedi, Vincenzo Nardiello. Gli altri due riconoscimenti andranno a Cristian Sanavia, campione euromondiale nella categoria dei super medi, e Ireneo Sturla, medico di ring in 827 combattimenti.

0543.550608 oppure 339.1415615.

Franco Pardolesi