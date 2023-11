Pugilato. Borracchini re di Toscana. È il sesto titolo empolese

di Simone Cioni

Francesco Guarino, Andrea Scardigli (anche campione italiano), Massimo Mitolo (’tricolore’ pure lui), Matteo Giani, Federico Nigi. Questi finora i pugili della Sanseverino Scardigli di Empoli, che dal 1978 al 2016 si sono laureati campionati toscani. Bene, adesso la lista si allunga perché Christian Borracchini ha appena vinto i campionati toscani andati in scena a Lucca. L’atleta empolese ha gareggiato nella categoria Elite 71 kg, aggiudicandosi prima la semifinale contro un mai domo Tambelli (l’incontro è stato tra l’altro giudicato dagli addetti ai lavoro come migliore della serata in cui si è disputato) ai punti in 3 riprese e sconfiggendo poi nella finalissima Emanuele Gori della Rady Boxe Barberino. Un incontro terminato anche questo alla terza ripresa, esattamente dopo due minuti e un secondo per ko. Un successo che permetterà a Christian Borracchini di concorrere per la conquista del titolo italiano, in palio il prossimo 8 dicembre proprio in Toscana a Chianciano Terme.

Contemporaneamente all’impianto Betti di Soffiano a Firenze sono salite sul ring anche altri due atleti della Sanseverino Scardigli, il giovane Niccolò Borselli (categoria Allievi 50 kg), al suo secondo match in assoluto, e il più esperto Niko Patrinostro (Elite 80 kg). Entrambi hanno pareggiato il proprio incontro. Il primo incrociando i guantoni con Valentino Agnelli e Patrinostro per infortunio alla terza ripresa (si sono scontrati con la testa) con Niccolò Simoni, entrambi della società Calcio Storico Parte Rossa.