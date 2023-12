Pugilato. Chianciano diventa capitale della boxe. Partono oggi i Campionati Italiani Elite

Chianciano Terme ospita da oggi a venerdì i Campionati Italiani Elite Maschili e Femminili. Per la prima volta nella storia del pugilato senese una associazione sportiva dilettantistica della città, il Boxing Club Siena, in collaborazione con la storica Pugilistica Carrarese del ds Franchini, organizza l’evento pugilistico più importante del panorama nazionale. Una grande soddisfazione per la dirigenza ed il tecnico sportivo Achille Cocco, che dopo Torneo Mura, Criterium Nazionale, Sparring-Io e Campionati Italiani Under 22, organizzati con la Pugilistica Colligiana appena due anni fa, hanno ricevuto l’onere organizzativo degli Assoluti. Ogni giorno quasi 300 atlete ed atlete si sfideranno sui due ring allestiti presso il Palasport di via Abetone per coronare il loro sogno. L’evento, che sarà trasmesso in diretta sul canale youtube della Federazione Pugilistica Italiana e da Dazn e Raisport relativamente a semifinali e finali, ogni pomeriggio dalle 14 alle 20, vedrà coinvolti i migliori pugili italiani, uomini e donne, che si daranno battaglia percorrendo quella che viene definita Road To Paris 2024, cioè il percorso per arrivare ai Giochi Olimpici di Parigi. "Il percorso per organizzare un evento del genere è irto di difficoltà - dice Achille Cocco - Boxing Club Siena e Pugilistica Colligiana da anni realizzano, facendo base in questo meraviglioso territorio che offre il top per logistica ed ospitalità, eventi pugilistici di caratura nazionale; evidentemente il lavoro è stato gradito e siamo ritenuti affidabili. Questa volta abbiamo l’onore di collaborare con la Pugilistica Carrarese, che già due anni fa ha organizzato gli Assoluti. Oltre all’aspetto agonistico, abbiamo realizzato una serie di iniziative di carattere storico-culturale al fine di dimostrare quanto importanti siano i valori del pugilato".