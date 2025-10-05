Pugilato. ’Dado’ Giustini riparte all’assalto del ring

C’eravamo lasciati a fine aprile a Palazzo Wanny con Eduardo Giustini sconfitto ai punti dallo svedese Seifkhani nella finale per la conquista del titolo internazionale Ebu Silver dei pesi massimi. Sono passati cinque mesi e ‘Dado’, il trentacinquenne fiorentino di San Frediano ex calciante dei Bianchi che fa il macellaio al mercato di Sant’Ambrogio, campione italiano in carica – tre tricolori vinti in carriera, oltre a quello continentale UBO – riparte alla carica. Salirà di nuovo sul ring sabato 1 novembre al Boxing Club Firenze, alla Montagnola dell’Isolotto, la sua palestra, per affrontare il pescarese Luca Spadaccini sulla distanza delle sei riprese.

"Sono carico, mi sento bene – confessa Giustini la cui carriera è contrassegnata da 17 vittorie, di cui 6 per ko, su 21 incontri disputati finora da professionista – e non vedo l’ora di tornare a combattere dopo l’incontro con Seifkhani che mi ha regalato grande esperienza e mi ha aperto il panorama internazionale". Spadaccini non sarà però un avversario da prendere sottogamba. "Ha la mia stessa età – spiega Dado – e abbiamo quasi le spesse caratteristiche, siamo due picchiatori dotati di una volontà ferrea. Insieme al mio maestro lo abbiamo studiato a fondo e sto facendo degli allenamenti mirati – sono stato anche chiamato a Pomezia come sparring partner di Guido Vianello, azzurro ai Giochi di Rio 2016 - per poterlo affrontare nel modo più giusto perché non potrò sbagliare nulla. Attualmente sono fra i top 30 d’Europa e una vittoria potrebbe dare una svolta definitiva alla mia carriera".

"Grande merito della mia crescita – aggiunge Dado – spetta comunque al mio staff che mi assiste e mi segue con competenza e passione momento per momento. A loro devo tutto, da Leonardo Turchi, il maestro che mi sta insegnando tanto e mi dà fiducia, al preparatore Donato Quinto, al mental coach Mirko Signorini, e poi Alessandro Morosi che mi assiste all’angolo e Roberto Luminati che mi cura i tagli e le ferite".

f.m.