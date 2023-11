Pugilato. Doppia convocazione azzurra in casa Reggiana Boxe. Commey e Giannotti vanno agli Europei Under 22

C’è fermento in casa Reggiana Boxe per i Campionati Europei Under 22 in Montenegro, che si terranno dal 10 al 21 novembre, e dove la palestra guidata da Michael Galli avrà due pupilli da tifare: il tremendo mancino Alfred “Fredo” Commey e Giacomo “White Jack” Giannotti, convocati dopo l’ultimo concentramento che si è svolto ad Assisi. Al centro della nazionale infatti sono stati invitati alcuni campioni di varie parti del mondo, per poter testare la preparazione dei migliori guanti italiani e decidere chi portare a Budva. Mentre era ormai scontato che Commey dovesse essere convocato, la vera sfida era quella che doveva affrontare Giacomo Giannotti. Sfortunato ai campionati italiani, aveva dovuto rinunciare alla finale per una fortuita testata dell’avversario al sopracciglio, che lo aveva costretto ad abbandonare. Ma gli osservatori azzurri avevano visto abbastanza e così lo hanno convocato ad Assisi. Lì, gli hanno messo davanti Harrison Garside, bronzo olimpico a Tokyo 2020: la grinta e il senso della posizione di Giannotti hanno convinto i tecnici a portarlo in Montenegro.