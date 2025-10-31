Pugilato, grande serata alla sala Aurora. Grandi nomi da Hall of Fame

Si è svolta alla sala Aurora di corso Garibaldi la settima edizione della Hall of Fame Italia di pugilato, per la quinta volta a Forlì grazie al patrocinio del Comune, a cura dell’Edera Boxe Forlì e dal quotidiano online BoxeringWeb. I due conduttori, l’inviato Rai Davide Novelli e l’ex caporedattore del Corriere dello sport-Stadio Dario Torromeo, hanno scavato nella personalità dei premiati. Il figlio di Sandro Lopopolo, Stefano, ha raccontato la storia di suo padre argento olimpico a Roma 1960; Lopopolo conquistò poi il mondiale dei superleggeri nel 1966. È stato ricordato lo scomparso Rocco Agostino, grande allenatore e manager che portò al mondiale Oliva, Galvano Duran e Arcari. Ha ritirato il riconoscimento Cristian Sanavia ‘Razza Piave’ campione europeo in due categorie e mondiale supermedi Wbc. Presente anche il figlio Guido del grande giornalista Rino Tommasi, scomparso a gennaio; lo ha premiato Milva Rossi, vicepresidente Coni Emilia-Romagna. Vincenzo Nardiello (campione europeo e mondiale supermedi 1996) durante la premiazione si è intrattenuto con Paola Casara, assessore comunale, ricordando quanto sia importante l’attenzione verso lo sport giovanile. Poi è toccato al prof Mario Ireneo Sturla, detto Dottor Boxe, il baffo più famoso della disciplina. Ospiti speciali Valerio Nati, Simona Galassi, il neo campione italiano under 17 Hlieb Korosewski, il presidente regionale Fpi Giuseppe Quartarone e il promoter Mario Loreni.