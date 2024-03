Pugilato: il piatto forte della riunione organizzata domani dalle 16 dalla società diretta da Croce. Quanti derby tra Ferrara Boxe e Padana Vigor Weekend intenso per Ferrara Boxe con riunione di pugilato tra i migliori dilettanti regionali e derby con Pugilistica Padana Vigor. In programma 10 incontri, inclusi match giovanili e femminili. Chiude il 2023 al 3° posto in Emilia Romagna e 36° in Italia.