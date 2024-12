Pugilato. Il prof Sapone in Sardegna per sfidare Decherchi. Riflettori anche sugli Assoluti

Sono giorni di grande fermento in casa Ferrara Boxe, con due appuntamenti di grande importanza in Sardegna e in Brianza. Venerdì sera a Calangianus (provincia di Sassari) riflettori puntati su Dario Sapone, supergallo originario di Marcianise, che da qualche anno si è trasferito nella nostra città sognando di diventare un pugile professionista. Poco più di un anno fa Sapone ha debuttato a torso nudo battendo Aziz El Ghouiyal, poi si è ripetuto nella primavera 2024 contro Stefano Guerrini e Yuri Zanoli. Finora l’allievo di Roberto Croce ha sempre combattuto a Ferrara, quindi per la prima volta si ritrova a confrontarsi in trasferta contro un avversario che invece avrà dalla propria parte il pubblico amico. Si tratta di Gabriele Decherchi, sassarese di 29 anni che ha debuttato da professionista lo scorso giugno battendo Sandro Stanic. Si profila una grande serata di pugilato a Calangianus, dove Sapone e Decherchi incroceranno i guantoni nel sotto-clou del titolo internazionale Wbc dei pesi supermosca tra Cristian Zara e Mohamed Obbadi. Combattere in trasferta contro il beniamino di casa aumenta chiaramente in maniera esponenziale la difficoltà del match per Sapone, consapevole che per spuntarla dovrà disputare un incontro perfetto, impostato sulla corta distanza. Nel frattempo, a Seregno anche ai campionati italiani Assoluti saranno protagonisti due atleti di Ferrara Boxe. Stiamo parlando di Gerardo Damiano ed Electra Mormando, che venerdì saliranno per la prima volta sul ring brianzolo con la speranza di arrivare fino in fondo.

Stefano Manfredini