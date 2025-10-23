Pugilato. L’Edera esulta: Khoroshevskyi è campione italiano Under 17

Importante risultato dell’Edera Boxe Forlì ai Campionati Italiani Under 17 lo scorso fine settimana a Chianciano Terme. Il giovane ucraino Hlieb Khoroshevskyi allenato dal padre Vitali ha conquistato il tricolore nella categoria dei 63 kg. Hlieb, residente a Forlì dal 2024 dopo una drammatica fuga dalla sua patria in guerra, aveva vinto il bronzo ai Campionati Europei ‘Schoolboys 2023’ in Slovenia e ora si allena nella nuova palestra ederina Baroni Boxe.

Khoroshevskyi a Chianciano ha iniziato alla grande battendo nei quarti di finale il siciliano Natale 4-1. In semifinale l’ederino si è confrontato contro il tosto veneto Cyrus Galli che ha fatto di tutto, soprattutto a livello di scorrettezze, per contrastare la bella boxe di Hlieb; così alla fine della terza ripresa Galli è stato squalificato. In finale il nazionale ucraino si è trovato di fronte il laziale Mirko Varamo, un duro fighter, più basso del forlivese, attaccante inesausto che ha cercato di colpire duro (anche con la testa), ma Hlieb evitava e con i suoi eleganti colpi e rientrava con il destro. Le prime due riprese Khoroshevskyi le ha vinte nettamente, mentre ha dovuto affidarsi ai colpi d’incontro nel terzo round di fronte a un Varamo quanto mai attivo. Vittoria netta alla fine 4-1 con Hlieb nuovo campione italiano U17 a continuare la sua corsa verso le Olimpiadi di Los Angeles.

Sabato, intanto, il maestro Nino Fiumana porterà quattro atleti ederini in trasferta a Ferrara.

Flavio Dell’Amore