Pugilato. L’Edera esulta: Khoroshevskyi è campione italiano Under 17
Il grande talento ucraino ha sbaragliato la concorrenza in Toscana ai Tricolori nei 63 kg. Nel mirino il sogno olimpico.
Importante risultato dell’Edera Boxe Forlì ai Campionati Italiani Under 17 lo scorso fine settimana a Chianciano Terme. Il giovane ucraino Hlieb Khoroshevskyi allenato dal padre Vitali ha conquistato il tricolore nella categoria dei 63 kg. Hlieb, residente a Forlì dal 2024 dopo una drammatica fuga dalla sua patria in guerra, aveva vinto il bronzo ai Campionati Europei ‘Schoolboys 2023’ in Slovenia e ora si allena nella nuova palestra ederina Baroni Boxe.
Khoroshevskyi a Chianciano ha iniziato alla grande battendo nei quarti di finale il siciliano Natale 4-1. In semifinale l’ederino si è confrontato contro il tosto veneto Cyrus Galli che ha fatto di tutto, soprattutto a livello di scorrettezze, per contrastare la bella boxe di Hlieb; così alla fine della terza ripresa Galli è stato squalificato. In finale il nazionale ucraino si è trovato di fronte il laziale Mirko Varamo, un duro fighter, più basso del forlivese, attaccante inesausto che ha cercato di colpire duro (anche con la testa), ma Hlieb evitava e con i suoi eleganti colpi e rientrava con il destro. Le prime due riprese Khoroshevskyi le ha vinte nettamente, mentre ha dovuto affidarsi ai colpi d’incontro nel terzo round di fronte a un Varamo quanto mai attivo. Vittoria netta alla fine 4-1 con Hlieb nuovo campione italiano U17 a continuare la sua corsa verso le Olimpiadi di Los Angeles.
Sabato, intanto, il maestro Nino Fiumana porterà quattro atleti ederini in trasferta a Ferrara.
Flavio Dell’Amore
