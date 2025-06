Pugilato: l’evento domani e venerdì organizzato da Sempre Avanti Firenze, in collaborazione con la scuderia Leontia Boxe. Due giorni per conoscere l’arte della boxe

Una due giorni dedicata interamente alla pratica della nobile arte del pugilato: questo il programma organizzato annualmente dalla società Sempre Avanti Firenze, in collaborazione con la scuderia fiorentina Leontia Boxe, che vedrà la partecipazione di ventidue pugili dilettanti e quattro professionisti. Più precisamente, alle 16 di domani si svolgerà un evento gratuito e aperto al pubblico, alla concessionaria Tinghi Motors in via Leopoldo Giuntini 39/43 ad Empoli, ossia la cerimonia del peso dei pugili professionisti, rituale tipico della vigilia degli incontri di boxe, e il conseguente faccia a faccia tra i pugili, che sarà solo un anticipo degli incontri che si terranno invece venerdì 27. I pugili professionisti facenti parte della Leontia Boxe, ossia Samuele Giuliano e Pasquale Salzillo, sfideranno infatti avversari professionisti provenienti rispettivamente dall’Inghilterra e dal Kosovo, in uno show imperdibile in programma a partire dalle 20, presso la SAF in via Urbania 5, a Montelupo Fiorentino.

Come ‘introduzione’ ai due incontri principali, si disputeranno inoltre undici match tra pugili dilettanti. La serata si aprirà con i primi 7 incontri, poi ci sarà una pausa al termine della quale si disputeranno gli altri quattro incontri dilettantistici, per poi passare – dopo una seconda pausa da 10 minuti – ai due incontri principali, i ‘main event’ della serata. Per gli amanti della boxe e per tutti gli interessati, i biglietti per accedere all’impianto saranno disponibili all’ingresso dello stesso.