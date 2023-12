Pugilato. Nuove leve crescono in casa Metropolis. E il 17 dicembre grande evento al Palasport

Nuove leve crescono in casa Metropolis, ieri 26 novembre infatti, sul ring di Firenze della palestra Nepi, ottime prestazioni per il 60 kg Junior Serroukh Mattia che vince al suo esordio contro un valido avversario di Prato, dimostrando tecnica e padronanza del ring. Bellissima prestazione anche del 75 kg Youth Bianchini Cristiano, il quale si arrende ai punti ad un pugile con più esperienza della Boxe Luminati, ma dimostra una grinta e perseveranza che possono solo che far sperare per il futuro. Soddisfazione per il tecnico Moriconi, che instancabilmente segue con passione e umiltà i suoi ragazzi. Ora per gli appassionati di pugilato, il prossimo appuntamento è per domenica 17 dicembre, dove al Palazzetto dello sport di Viareggio, verrà allestita una manifestazione pugilistica di alto rango. Non solo saliranno sul quadrato i pugili dilettanti, ma anche i professionisti Gioele Pierini, al secondo incontro tra i professionisti e molto seguito dagli appassionati e addetti ai lavori, il talento del Mugello Leonardo Sarti, figlio del maestro Gabriele, e ormai prossimo ad un titolo italiano. Ma ancora avremo Paola Cappucci, la guerriera fiorentina e il compagno, Fabio Turchi, il pugile che tutti hanno imparato a conoscere ed apprezzare per le doti pugilistiche e di umiltà. Ma le novità non finiscono qua, infatti salirà sul ring anche il nuovo acquisto della Palestra Metropolis, vale a dire l’ex campione italiano dei professionisti Marvin Demollari, un ragazzo che può dare ancora tanto al movimento pugilistico italiano e che vuole riprendersi il titolo ed andare oltre.