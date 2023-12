Pugilato: sguardo al futuro per l’Iron Club Gym Scandiano. "Puntiamo molto su Bounar e Sestito»

Tempo di bilanci di fine anno per l’Iron Club Gym Scandiano, dove agli ordini dell’ex campionissimo Massimo Bertozzi si sta formando un gruppo nutrito e affiatato di atleti agonisti, che si sta facendo valere sul ring e che promette grandi cose per il 2024.

"La nostra palestra di via Fattori - dichiara con soddisfazione Bertozzi - nelle tre sessioni di allenamento è sempre piena. Alcuni elementi sono interessanti e si stanno mettendo in luce, trascinando tutto il gruppo: ci sono atleti che avevano smesso e sono rientrati con entusiasmo, altri stanno recuperando da infortuni, altri ancora dovranno esordire. Si respira un bel clima, e inizieremo l’anno nuovo con rinnovate motivazioni".

Il nome in cima al cartellone è sicuramente quello del peso mosca Youness Bounar, che ha esordito con due vittorie, di cui l’ultima prima del limite: "E’ un elemento che ha tutto per fare bene - prosegue il tecnico - e se continuerà ad allenarsi con la stessa serietà potrà togliersi ottime soddisfazioni".

Anche il 16enne 63kg Leonardo Sestito sta raccogliendo risultati positivi: "Ha già incontrato tutti i migliori della sua categoria in Emilia Romagna, e li ha quasi sempre battuti. E’ un atleta tecnico ed elegante, bello da vedere per il pubblico".

Si stanno facendo valere anche i pesi welter Alessandro Cafaro e Niroojan Lingamoorthy, il quale chiuderà la stagione il 17 dicembre a Carpi, e il medio Nicolas Katorr.

Il 60kg Dylan Pignoli, allenato da patron Gianni Pignoli, è stato fermato da un infortunio a soli due giorni dai campionati regionali.

Sono invece da poco rientrati in palestra con entusiasmo altri elementi che potranno mettersi in luce nel 2024: Noemi Ferrara, Simone Carone, Luca Zollino, Alessia Cattani e Gabriel Leci, oltre ai nuovi elementi in attesa di debuttare.