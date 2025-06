Pugilato. Simone Bicchi torna sul ring sabato 21 giugno a Piombino. L’avversario di turno sarà l’italiano Giacomo Bottoni

Non è stato facile far trascorrere un anno, ma Simone Bicchi (nella foto) per tornare a combattere, dopo l’ultimo match vinto nel luglio 2024, ha voluto aspettare il momento giusto. E il momento giusto è arrivato: sabato 21 (alle 21, in piazza Bovio a Piombino) tornerà sul ring per disputare un incontro di prestigio che mette in palio un titolo internazionale. Per il pugile senese, nella top ten della categoria (pesi supermedi) sarà il 15° match nella carriera da professionista (12 vittorie e 2 sconfitte, lo score).

"Con il mio team abbiamo pensato che fosse giusto rientrare non con un incontro ‘di routine’, ma puntando a un obiettivo importante – spiega Bicchi –. Rimanere fermo un anno non è stato semplice, ma l’attesa è stata premiata: sarà una gran serata. Non vedo l’ora di combattere, sono carico al massimo, sono pronto, determinato, anche grazie al supporto delle persone che mi sono dietro, che credono in me e di cui mi fido ciecamente". Quando è a Siena, ‘Supersimo’ si appoggia alla Scuola di Combattimento senese, la preparazione specifica la svolge con il Valentino Team di Sacrofano, alle porte di Roma. Il suo maestro da un anno a questa parte, è Valentino Tazza, con cui è subito scattato "il giusto feeling". La sua manager è invece Rosanna Conti Cavini: un rapporto, il loro, riallacciato dopo qualche anno di separazione, un "legame che si è riacceso senza essersi mai spento". Avversario di turno, sabato 21, l’italiano Giacomo Bottoni. "Sono concentrato solo su me stesso – spiega Bicchi –. So comunque che è un pugile che tende a venire avanti, che predilige le corte distanze. Io, al contrario, sono più tecnico: traggo vantaggio boxando da lontano. Imposterò l’incontro cercando di fare prevalere le mie doti e spero che in tanti vengano a seguire l’evento".

Angela Gorellini