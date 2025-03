Pugilato: stasera combatte a ’The Art of Fighting’. Lenzi protagonista a Milano: "L’obiettivo: il titolo italiano pro»

Il Toro di Porretta torna sul ring. Diego Lenzi è pronto al suo secondo match da professionista, con il pugile bolognese che sarà di scena tra le sedici corde dell’Allianz Cloud di Milano (dopo le 20) per l’ottavo appuntamento "The Art of Fighting".

Lenzi affronterà Andrea Pesce, quarantenne super massimo con all’attivo 41 incontri, con un record di 10 vittorie, 27 sconfitte e quattro pareggi.

Sulla carta un incontro più che alla portata per il classe 2001 che è reduce dal debutto pro vinto dopo meno di un minuto e che è pronto a replicare anche contro Pesce, come sottolineato in occasione della presentazione dei match.

"Sto molto bene – racconta il ventitreenne di Porretta – sono contento di essere riuscito a canalizzare molta attenzione su di me e sul mio prossimo incontro. Ci sarà tanta gente a seguire questa sfida. Mi sto allenando molto forte con il mio team alla palestra Testudo. Perciò la condizione fisica, mentale e di performance si sta alzando sempre di più".

L’incontro contro Pesce sarà un altro passo importante per la carriera di Lenzi che dopo essere rientrato tra i primi pugili alle scorse Olimpiadi guarda lontano.

"Farò ancora qualche match minore per poi a fine anno fare il titolo italiano da pro, se accetteranno la sfida. Aspetto soltanto oggi, ho già in mente una bella entrata".

Dopo il peso di ieri, in cui si è tenuto un altro faccia a faccia con il suo avversario, Lenzi è pronto a prendersi nuovamente i riflettori questa sera in una boxing night veramente ricca: il main event sarà il titolo italiano dei pesi leggeri tra Jonathan Kogasso e Mourike Oulare, ma ci saranno anche altre corone in palio, come Francesco Paparo contro Nicola Henchiri per i superpiuma e la difesa del titolo di Damiano Falcinelli che affronterà nei superwelter Paolo Bologna.

Infine Mohamed Elmaghraby contro Stiven Leonetti Dredhaj per la cintura IBF del Mediterraneo dei mediomassimi.

A chiudere il programma poi la sfida tra Roberto Lizzi e Ovidio Enache e quella tra Vincenzo Lizzi e Inoussa Nonkane.

Quello dell’Allianz Cloud sarà anche un test importante davanti al grande pubblico per il boxeur bolognese che dopo aver vissuto il sogno a Cinque Cerchi va a caccia di nuova gloria, come più volte ribadito anche attraverso i social, che il giovane Lenzi usa spesso per mostrare allenamenti, stati d’animo e spaccati della sua vita che ora trascorrere quasi sempre in palestra a Milano pur rimanendo a disposizione della Nazionale, con la quale continuerà a inseguire l’obiettivo Los Angeles 2028.