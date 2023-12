Pugilato Stefano Cipolla campione regionale. In finale ha vinto il derby con Kaludjerovic

Nella finalissima del campionato regionale Elite kg 63,500 di pugilato Stefano Cipolla si aggiudica il verdetto contro il bravissimo Kaludjerovic, della Boxe Metropolis di Viareggio in un match che aveva tutti i connotati di un vero e proprio derby pugilistico, aggiudicandosi il titolo regionale e staccando il pass per i campionati assoluti che si svolgeranno a Chianciano Terme dal 9 al 15 dicembre. Stefano grazie ad un buon ritmo unito ad una buona difesa e colpi precisi ha superato in modo brillante i tre avversari che il sorteggio gli aveva riservato, una prova importante in vista dei campionati italiani.

Sul ring di Carrara bella affermazione per la pugile Youth kg 52 Sara Battistini che ha superato ai punti con un match che ha catalizzato l’attenzione del pubblico, una pugile emiliana imbattuta fino a quel momento. Grande soddisfazione per tecnici e dirigenti della ASD Boxe Stiava così come i numerosi supporter che sono venuti in buon numero a sostenere i loro compagni impegnati sul ring.