Pugilato: Valentina vince in Azzurro. Marra, gran ritorno

Valentina Marra è tornata a combattere. La pugile pesarese è stata costretta per mesi a stare ai box per un infortunio alla spalla. "A Sassari il 20 settembre, dopo mesi di lontananza dal pugilato a causa di un infortunio sono finalmente tornata con una vittoria che sa di rinascita – racconta la stessa campionessa –. L’ ho fatto indossando di nuovo la canotta dell’Italia, come fosse una seconda pelle, in un match che non era solo una sfida sportiva, ma una riconquista del mio posto nel mondo del pugilato nazionale e internazionale". La Marra racconta la sua rinascita: "Mi sono imbattuta in un’avversaria irlandese molto quotata, plurimedagliata a livello nazionale e internazionale ma nonostante ciò non mi sono fatta intimidire consapevole del mio valore e del fatto che andasse solo rispolverato. Con il cuore pieno di emozione e lo sguardo fisso sull’obiettivo, ho dato prova di essere tornata più forte di prima. Sono stati tre round molto impegnativi e fino all’ultimo ho rischiato di perdere l’incontro, ma nell’ ultimo minuto dell’ultima ripresa mi sono accesa, è stato come se fosse proprio quello il momento in cui mi sono resa conto di essere tornata, di essere la più forte , di potercela fare: volevo vincere a tutti i costi. Colpi precisi, strategia ma soprattutto a concedermi la vittoria questa volta sono state la grinta e la voglia di riscatto. Per me questo non è solo un ritorno, è l’inizio di qualcosa di molto più grande. Il match di Sassari ha segnato ufficialmente il mio rientro nella Nazionale, ma soprattutto ha riacceso il fuoco di un percorso che ora guarda avanti con tanta determinazione. Il prossimo traguardo saranno i Campionati Europei, in programma a novembre in Ungheria".

b.t.