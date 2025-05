Pumas Ancora Viareggio e Rotellistica Camaiore ai playoff: sfida decisiva

Pumas Ancora Viareggio e Rotellistica Camaiore ai playoff, dove si affronteranno testa a testa, Spv che evita l’ultimo posto.

Pumas-Matera 3-1A sbloccare l’incontro ci vuole la giocata di Marchetti, che scende sulla destra e scarica a centro area per Olivieri che infila l’1-0. Dopo il tiro diretto fallito da Torres, che non sorprende Mechini, è Pesavento a raddoppiare con una straordinaria azione personale chiusa a tu per tu con il portiere lucano. Nella ripresa Bigatti spara alto un tiro diretto, ma Marchetti trova comunque il 3-0 al termine di una straordinaria azione corale con Carrieri e Cardella. Piozzini si fa respingere da Mechini un nuovo tiro diretto, poi è Torres a sprecarne un altro tirando a lato. Pezzini non sfrutta un tiro diretto e sul ribaltamento di fronte Ferrara accorcia per l’1-3.

Formazione: Mechini, Marchetti, Pezzini, Carrieri, Olivieri, Bigatti, Mora, Pesavento, Cardella, Dal Torrione.

Rotellistica-Follonica 4-2Sblocca subito Motara. Il raddoppio è firmato Ballestero, poi è Alonso a sprecare il tiro diretto del 3-0. Nella ripresa Maggi sigla l’1-2, ma Pardini riallunga quasi subito. Ancora Pardini spreca un tiro diretto ma il 4-1 arriva lo stesso, con Ballestero. Il 2-4 è di Masini.

Formazione: Bandieri, Motaran, Mattugini, Pardini, Maremmani, Alonso, Ballestero, Bellè, Raffaelli, Taiti.

Salerno-Spv Viareggio 4-4Fontan e Giudice lanciano i campani, ma l’Spv reagisce e accorcia con Bicicchi. Dopo il tiro diretto fallito da Fontan arriva il 2-2, di Biancucci. Nella ripresa Biancucci completa la rimonta, ma Fontan impatta su rigore. Nuovo vantaggio Spv con Spagnuolo e pareggio di Giudice entrambi su rigore.

Formazione: Poletti Fi., Poletti Fr., Spagnuolo, Cinquini, Bicicchi, Cortesi, Biancucci, Del Medico, Toti, Mascherpa.

Classifica: Castiglione 39; Pumas 37; Rotellistica 36; Matera 33; Sarzana 24; Prato 13; Spv 11; Follonica e Salerno 10. Playoff (gare andata-ritorno): Rotellistica Camaiore-Pumas Ancora Viareggio; Matera-Castiglione.

Sergio Iacopetti