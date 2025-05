Pumas Viareggio supera Rotellistica Camaiore 3-2 nella semifinale di hockey su pista

ROTELLISTICA CAMAIORE

2

PUMAS VIAREGGIO

3

CAMAIORE: Bandieri, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Mattugini, Ballestero, Raffaelli. All. Guidi.

PUMAS: Mechini, Olivieri, Marchetti, Pezzini, Carrieri, Cardella, Pesavento, Bigatti. All. Bertolucci.

Arbitri: Davoli-Sala.

Marcatori: 13’27’’ pt Carrieri, 12’27’’ Motaran, 11’53’’, Cardella; 10’28“ Bigatti, 9’24“ Pardini. Note: ammonito Maremmani.

CAMAIORE – Tanto equilibrio, alla fine del round 1 della semifinale, ma alla fine a far festa è la Pumas, che vìola il Pardini Center di Lido, e passa 3-2 sulla Rotellistica. Le prime conclusioni pericolose sono di Pezzini e di Alonso, ma in entrambi i casi i portieri, Bandieri e Mechini, rispondono reattivi. Poi è la volta di Carrieri e di Pardini, con ancora i portieri vincitori. A metà tempo, ed in appena 2’, arriva la scossa. Carrieri sfonda centralmente e fredda Bandieri per l’1-0 Pumas, ma Motaran impatta dalla distanza. Neppure il tempo di rifiatare ed il nuovo vantaggio Pumas è servito: Mora ci prova dalla distanza ed il tiro viene deviato con furbizia da Cardella. A 8’ e 35 secondi è Pesavento a sfiorare il 3-1 su imbeccata di Bigatti, ma Bandieri respinge, poi Pesavento non concretizza un contropiede. A 4’ e 20 secondi Pardini allarga troppo la conclusione su rigore, poi si avventa sulla pallina ma coglie la traversa. Il primo tempo si conclude con la Pumas più manovriera e la Rotellistica più attiva sulle giocate individuali.

La ripresa è più caotica, ma le occasioni non mancano ed i portieri si confermano grandi protagonisti. Ci provano Carrieri e Mattugini, poi Cardella spara centrale, a 17’e 20 secondi, un tiro diretto. Ancora Bandieri si disimpegna in altre circostanze,ma nulla può sul tocco di Bigatti (nella foto), a seguito di una corta respinta su tiro di Mora, che vale il 3-1. Ci sarebbe ancora tanto tempo, ma il Camaiore accorcia soltanto con il tiro diretto di Pardini, dopo una serie di ganci, anzi è la Pumas che va vicina ad allungare, ma Marchetti centra il palo in girata.

Sergio Iacopetti