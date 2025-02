"Puntare forte sullo sport". Accordo Comune-Panathlon

L’obiettivo finale è lo sviluppo della cultura sportiva e la collaborazione per l’organizzazione di eventi legati al mondo dello sport. È stato siglato ieri a Palazzo Civico dal sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini e dalla presidente del Panathlon Club Spezia Daniela Ricaboni, il protocollo d’intesa legato allo sviluppo sinergico dello sport. Presenti alla firma l’assessore allo sport Alberto Giarelli, Stefano Fusi (past Presidente del Panathlon Club La Spezia) Germano Tavaroni (Governatore Panathlon Area IV Liguria), Andrea Cargioli Tesoriere (Panathlon Club La Spezia), Claudio Galante (Delegato Coni provincia di Spezia) e Marco Frascatore, consigliere Regionale.

"Spezia riconosce il valore dello sport e si impegna a promuoverne la pratica attraverso il potenziamento delle infrastrutture, l’organizzazione di grandi sportivi e la valorizzazione di atleti e società che coltivano talenti e ottengono risultati straordinari – sottolinea Peracchini – La nostra amministrazione sta portando avanti un piano di investimenti senza precedenti per gli impianti sportivi: siamo orgogliosi di poter offrire ai cittadini due nuove palestre e una piscina, realizzate con fondi del Pnrr, oltre alla riqualificazione di numerose strutture già esistenti. L’accordo con il Panathlon rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per migliorare e proporre offrire un’offerta sempre più variegata e attenta all’inclusione".

"Un anno fa quando sono stata eletta presidente del Panathlon Club La Spezia – aggiunge Ricaboni – ho voluto creare un legame ancora più forte con istituzioni e associazioni del territorio, perchè credo che i risultati si ottengano collaborando. All’interno dell’amministrazione comunale abbiamo sempre trovato persone che vedono lo sport come un mezzo per creare una società migliore. Abbiamo fatto e faremo progetti importanti in collaborazione con il Comune, basti pensare a Sport in Piazza 2024 mentre quest’anno stiamo collaborando molto per il centenario del Palio del Golfo. Ringrazio il sindaco, gli assessori e il consigliere Regionale Marco Frascatore che hanno permesso di arrivare alla firma di questo protocollo".

In questi anni l’amministrazione "ha investito molte risorse nello sport con eventi e anche attraverso la riqualificazione o costruzione di strutture". Sono in corso i lavori per il nuovo impianto natatorio e di due nuove palestre, interventi importanti sono stati effettuati anche al campo ’ Montagna’. Investimenti che hanno permesso a Spezia di ospitare eventi di livello nazionale, come gli assoluti di atletica leggera e di scherma, la finale di Supercoppa femminile, il match della nazionale Under 21 maschile, mentre martedì è in programma Italia-Danimarca di Nations League femminile.