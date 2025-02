Quadrifoglio da applausi. Di Barba fa subito il botto

E’ stato davvero un bell’inizio di stagione quello delle ragazze del Quadrifoglio agli Interregionali di Montichiari, disputati lo scorso weekend. Alla gara di Gruppi Sincronizzati, in coalizione con altre società emiliane, per il ‘Precision Skate Bologna’, medaglia d’oro a Francesca Di Barba, nei Gruppi Senior, con ‘Sevilla 1820’ con musiche della Carmen, e medaglia d’argento a Federica Campochiaro, Anna Mazzocco ed Elena Teodori, nei Gruppi Junior con ‘Heart of the Dragon’, ispirato alla storia di Mulan.

Le ragazze, allenate da Sara Saletti, Sara Matucci e Serena Lambertini, presso la Progresso Fontana di Castelmaggiore, hanno saputo tener testa alle avversarie, con un programma di gara davvero impegnativo e coreografico; purtroppo la squadra Junior, per un incidente con un costume impigliatosi improvvisamente in un pattino, ha subito una forte penalizzazione che le è costata la vittoria.

Agli Interregionali erano presenti squadre di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria ed Emilia Romagna. La presidente, Federica Poli, si è dichiarata davvero soddisfatta di questi risultati di inizio annata; ora sosterrà la squadra che disputerà i campionati italiani in aprile, confidando nell’ottimo lavoro che le ragazze stanno svolgendo in pista.