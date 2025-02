Quadrifoglio sul podio. Successo ai provinciali

L’8 e 9 febbraio, si sono svolti i campionati provinciali Uisp al pattinodromo di Ferrara. Questa è stata la prima competizione dell’annata, e ha visto coinvolte le quattro società della provincia. Le atlete del Quadrifoglio, più di 60 iscritte al campionato, che costituivano la squadra più numerosa, hanno ottenuto ottimi risultati, conquistando titoli e interi podi in diverse categorie.

Nelle gare di ‘Livelli’, prima classificata del Primo Debuttanti B Caterina Nepoti, seconda Viola Boldrini e terza Alice Tosi. Nel Primo Debuttanti C, campionessa provinciale Viola Tosi, seguita al secondo posto da Susanna Grimandi, al terzo da Laura Caciorgna; dal quarto posto, Chiara Tornello, Sara Masiero, Martina Capobianco, Sofia Barboni, Sara Vecchio, Margherita Garbellini, Carlotta Santi, Stella Zampaolo e Bianca Simani. Nel Secondo Debuttanti B, vittoria di Marta Camisotti; nel C, invece, medaglia d’oro ad Anna La Malfa, argento a Diana Lombardi, bronzo ad Anna Fini, quarta Chiara Balestra, quintra Emma Palara.

Nel Primo Professional C, vittoria di Giulia Bergamini, nel Terzo Professional, vittoria di Ilaria Biancani. Nelle gare delle Giovani Atlete Uisp, nel Gruppo Verde Basic, composto da ben 23 atlete, al primo posto, Ludovica Cefariello, al terzo Giulia Bovo, quarta Sofia Rukavets, quinta Gaia Romanini seguita da Giorgia Martignoni, Beatrice Ruggiero, Lucrezia Mininni, Sofia Sava, Giulia Gualandra, Aurora Rando, Isabella Meli, Clelia Guerra e Anita Pasquato.

Nel Gruppo Verde Orsetti, terza Ginevra Manderioli, nel Bianco Basic, invece, podio tutto al Quadrifoglio. Prima Giorgia Pontecchiani, seconda Sofia Treossi, terza Sabrina Bernabei. Nel Gruppo Bianco Orsetti, altro podio conquistato: oro a Camilla Zecchi, argento a Giulia Fiorindo, Bronzo a Isabel D’Orsi. Dal quarto posto, Elena Mainardi, Martina Fiori, Gaia Masci, Ester Babarama, Agata Bolognesi.

Nel Gruppo Bianco Advanced, seconda Maria Vittoria Granieri e terza Asia Rocca; nel Rosso Advanced, argento a Giulia Balestra, bronzo a Eleonora Paparella, seguite dal quartro posto di Chiara Ferrari, sesto di Ginevra Campaniello e settimo di Alessia Motta. Ottime prestazioni e risultati nella Solo Dance: campionessa provinciale Categoria Junior Nazionale, Elena Teodori. Nelle categorie Promozionali primo posto, in diverse annate, per Alice Tosi e Viola Tosi, seconda Susanna Grimandi, quinta Sara Masiero. Orgogliosa dei risultati ottenuti già in questa prima gara dell’annata, la presidente della squadra Federica Poli, che unitamente a tutte le allenatrici, Gloria Grandi, Francesca Di Barba, Maria Giulia Rizzioli e Daniela Bereziartua, auspicano un’annata piena di successi.