Quando lo sport non ha frontiere. La giornata contro i pregiudizi

di Andrea Lorentini

Non ha tradito le attese "Sport Senza Frontiere", evento organizzato nell’ambito del Festival del Calcio Italiano – Rever, ospitato nell’Auditorium "Aldo Ducci". Numerosi gli interventi e le voci dei protagonisti e di quelle associazioni che fanno dello sport il grimaldello per abbattere ogni barriera. Una giornata che è stata riflessione sul valore inclusivo della pratica sportiva e di come venga messa concretamente in pratica nelle varie realtà. Dopo i saluti istituzionali del delegato provinciale del Coni, Alberto Melis, hanno preso la parola Edoardo Cerofolini e Andrea Cetoloni in rappresentanza del Circolo Schermistico Italiano. "In questi anni abbiamo partecipato ai campionati italiani di scherma paralimpica: tutto nasce nel dopoguerra. Ho visto persino il nostro presidente Mugnaini dare lezioni da non vedente: quel momento ha innescato in me l’idea che lo sport sia accessibile a tutti. In generale, la scherma si sviluppa soprattutto da seduti", ha detto Cerofolini.

Per conto di Calcio Fair Play Toscana, il protagonista è stato il presidente Francesco Cesari ed il vicepresidente Andrea Vaglini, che hanno parlato a margine della proiezione di immagini relative a "La partita applaudita", un’iniziativa che ha interessato oltre cento campi della Toscana. Si tratta di una partita di calcio in cui, in via del tutto eccezionale, dalle tribune era consentito soltanto applaudire, evitando ogni altra forma di incitamento. Non meno interessante l’intervento di Claudia Del Tongo, direttore provinciale dell’associazione Special Olympics Italia. "La nostra è un’organizzazione che nasce negli anni ‘50 in America in seguito alla vicenda che riguarda Rosemary Kennedy, una ragazza affetta da disabilità intellettiva che fu curata in maniera cruenta e sottoposta a lobotomia. Lei e la sorella maggiore, Eunice Kennedy Shriver, la fondatrice del movimento globale Special Olympics, sono cresciute facendo sport insieme.". Al fianco di Del Tongo, ha parlato l’atleta Alessio Montanaro di All Stars, che nel 2024 ha partecipato, in Germania, ad una manifestazione rivolta agli atleti con disabilità.

Nel corso di Emotional & More, secondo evento della kermesse, sono intervenuti Ernesto Piomboli e Gianluca Livi che hanno raccontato l’esperienza dell’Olmoponte Calcio Santa Firmina: "Il nostro impegno sociale è fondato sull’inclusione, stando lontani da pregiudizi e paure. La nostra società si vuole aprire anche a bambini con patologie come l’epilessia, mantenendo una totale riservatezza. I nostri istruttori sanno come intervenire, siamo alla quarta stagione. Una delle nostre squadre è il Calcio Champagne che riunisce giovani e adolescenti che hanno una disabilità, permettendogli di giocare a calcio, che è come una cura miracolosa". L’evento si è chiuso con i saluti finali di Mirko Marinelli, vice delegato Cip, e Federico Scapecchi, assessore allo sport.