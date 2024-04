Quarto posto blindato. Il 4 o 5 maggio i playoff

Articolo 31, comma 7: Se due o più soggetti affiliati hanno ugual somma di punti verranno osservati, al fine della loro classificazione, i seguenti criteri: maggior differenza attiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti negli incontri tra loro disputati…

Questo comma del regolamento della Federugby spiega che a parità di punti si considerano gli scontri diretti e che dunque, a una giornata dalla fine della stagione regolare, il Valorugby può esser già certo del quarto posto.

Nell’ultima giornata, prevista in questo weekend e nella quale i Diavoli riposeranno, il Colorno potrà appaiare i giocatori granata ma non scalzarli dalla loro posizione, poiché il Valorugby Emilia è in vantaggio negli scontri diretti.

Già certe anche la terza posizione del Petrarca e la quinta del Colorno, mentre è tuttora lotta piena tra Viadana e Rovigo per la prima posizione e tra Mogliano e Fiamme Oro per la sesta.

Il quarto posto assicurato permette di conoscer già alcuni dettagli dei play-off che attendono la squadra di Violi, reduce dalla splendida vittoria su Rovigo con mete di Favre e Renton su due assist di Bertaccini e con i piazzati decisivi di Farolini.

I playoff saranno formati da due gironi di tre squadre ognuno: i granata affronteranno il Colorno in casa, il 4 o 5 maggio, e poi la capoclassifica (Viadana o Rovigo) in trasferta, l’11 o 12 maggio.

La vincitrice di questo girone a tre disputerà la finale scudetto nello stadio delle Zebre a Parma; la data della finale è ancora oggetto di dibattito, poiché la Federazione vorrebbe spostarla al 2 giugno per disporre della diretta su Rai Due mentre i club preferirebbero mantenere la data del 25 maggio per ragioni di contratto con gli atleti.

Nella zona bassa di Serie A Elite la lotta rimane magmatica: a 80’ dalla fine della stagione regolare Mogliano e Fiamme Oro sono ancora in bilico tra chance di scudetto e timore di retrocessione.

Una tra Mogliano e Fiamme andrà ai play-off; una tra Mogliano, Fiamme e Lyons retrocederà insieme ai Rangers.

La classifica dopo XVII giornate: Viadana 56 punti, Rovigo 55, Petrarca 49, Valorugby 47, Colorno 42, Mogliano 32; Fiamme Oro 31; Lyons 27, Rangers 3.

Questo invece il programma dell’ultima giornata della regular season: sabato, ore 14 Lyons-Colorno (in diretta su Rai Sport), 15.30 Petrarca-Mogliano; domenica, ore 15.30 Fiamme Oro-Viadana, Rovigo-Rangers. Riposa il Valorugby.