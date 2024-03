Quattro amici nel deserto. Domani di corsa a Zagora

Come i tre moschettieri, che in realtà erano in quattro. Saranno almeno quattro (tre i bolognesi) gli italiani che, dal 4 al 7 marzo, prenderanno parte alla Trans Sahara Marathon. Si tratta di Stefano Ballotta e Cristina Alzani, che nella quotidianità sono anche marito e moglie, di Maria Maddalena Roversi Monaco e della bresciana Anna Baruzzi. Tutti e quattro accomunati non solo dall’idea di affrontare un’esperienza nel deserto – in quattro giorni dovranno coprire una distanza di 150 chilometri : e dell’appartenenza al gruppo Energia for sport, creato dall’allenatore Enea Monaco.

Prova estrema, almeno sulla carta, anche se Cristina, l’anima del gruppo, ci tiene a far passare un messaggio. "Si tratta di una prova che può essere affrontata da chiunque, con un po’ di allenamento e di lavoro di preparazione. Per affrontare il deserto e le lunghe distanze non occorre essere dei superman. Basta essere individui appassionati di sport e decisi a mettersi in discussione".

Trenta chilometri il primo giorno, 55 il secondo, 35 il terzo e 30 per chiudere in bellezza. Ma l’alimentazione e le vesciche ai piedi? Per quest’ultimo aspetto Alzani è categorica. "Indosseremo calzini che prevedono le dita dei piedi. Questo aiuterà. Poi avremo il vantaggio di non esser costretti all’alimentazione personale. Questo significa disporre di zaini più leggeri".

Barrette, miele, frutta secca e acqua per idratarsi e per sfuggire alle insidie di gara. Si comincerà a Zagora (a 196 chilometri da Ouarzata): l’organizzazione – non si mai perso nessuno – prevede colazione e cena ai campi intermedi. con acqua calda per preparare il pasto e te serviti al campo.

Cristina Alzani, 56 anni, sta con Stefano Ballotta (61), dall’ormai lontano 1981. Lavora per Cribis, ama viaggiare e i deserti, dopo diverse gare con i fuoristrada, nei deserti africani, ha pensato che fare lo stesso percorso, a piedi, sarebbe stato più divertente. Dal 2008 a oggi ha corso 25 maratone (una volta a New York), un’ultramaratone nell’Oman lo scorso anno, una volta il passatore e diverse prove di triathlon. Stefano, che nella vita di tutti i giorni gestisce un’azienda che commercializza accessori per fuoristrada, vanta gli stessi numeri della moglie. Amante della mountain bike, vanta un Passatore in più

Maddalena Roversi Monaco di anni ne ha 53. Impiegata, a 45 ha scoperto la corsa e non si è più fermata. Nel tempo libero fa il ranger volontario e fa parte di una squadra internazionale vegan, il Team Vegan At, perché, ci tiene a ribadirlo, è un’atleta vegana.

Anna Baruzzi, con i suoi 48 anni, è la più giovane del gruppo. Ingegnere elettronico, tra le sue passioni (volontaria del 118), quella dei cammini: Rota Vicentina in Portogallo, Via Francigena, Cammino dei Borghi Silenti, Sentiero dei Briganti e Via degli Dei. L’allenatore del team è Enea Monaco, 42 anni. Sono già pronti per il deserto e per raccontare agli amici l’avventura. Non per vantarsi, ma per dimostrare che un’avventura del genere, sulla carta una prova per pochi, è alla portata di tutti. O quasi.

Alessandro Gallo