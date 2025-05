Quattro atlete del Softball Club Forlì convocate nella Nazionale Elite Italiana

Continua la lunga tradizione dei fiocchi azzurri in casa Softball Club Forlì, anche ora con la denominazione Italposa. Sono state infatti diramate le convocazioni per la rappresentativa italiana di softball in vista del raduno della Nazionale Elite in Lombardia, a Caronno Pertusella, da questa domenica al 30 maggio. E nella lista delle 19 atlete selezionate figurano ben quattro ragazze di casa al Buscherini, convocate dal commissario tecnico Craig Montvidas: Ilaria Cacciamani, Marta Gasparotto, Noemi Giacometti e Laura Vigna.

Le azzurre si ritroveranno per preparare al meglio l’Europeo in programma a settembre in Repubblica Ceca e nel corso del raduno disputeranno il torneo amichevole ‘All Star Series’, sfidando una selezione delle migliori giocatrici straniere della serie A1. Le partite si giocheranno dal 27 al 29 maggio sui diamanti di Caronno Pertusella e Legnano.

Per Forlì l’ennesimo riconoscimento di grande prestigio, che premia il lavoro della società, la qualità del proprio organico e la figura centrale nel panorama nazionale e internazionale della società. Le quattro convocate, peraltro già più volte azzurre, sono tutte figure chiave nella squadra romagnola: l’esperta lanciatrice Ilaria Cacciamani, classe 1994; Marta Gasparotto, catcher e interbase, classe 1996; Noemi Giacometti, esterna e ricevitore classe 2000; a chiudere il quartetto, Laura Vigna, esterna mancina classe 1999.

Ma non finisce solo con le ragazze della senior: anche la selezione Under 18 ha portato altri quattro fiocchi azzurri in casa Italposa. Caterina Turci, Letizia Giunchi, Noemi Cortesi e Blue Berto (nella foto le quattro ragazze), sul campo emiliano di Collecchio, hanno disputato un’amichevole tra le fila della Nazionale azzurrina, sfidando la squadra di casa. Insomma, l’Italposa in attesa di tornare a lottare per i vertici in campionato, lo è sempre però con le sue giocatrici.