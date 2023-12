.Quattro ruote. Quattro equipaggi di Motor Zone alla conquista del "Ciocco»

Finale di stagione scoppiettante per Motor Zone, che dopo il Prealpi Master Show e il Rally della Fettunta sarà di scena scena questo fine settimana al 32° "Il Ciocchetto Event", sabato e domenica all’interno della tenuta del Ciocco. Saranno quattro equipaggi a rappresentare Motor Zone. Obiettivi di alta classifica per David Tanozzi e Irene Bubola, nuovamente al via con la Skoda Fabia Rally2. L’equipaggio livornese è reduce dal podio sfiorato a Scandicci. Torna in gara Alessio Lucchesi, che ritroverà la figlia Martina alle note. L’esperto pilota lucchese utilizzerà, per la prima volta, la Peugeot 106 A6 di Cacciavite Motorsport, e tra gli avversari di classe avrà Giada Fiorenza, che dopo l’esperienza alle note del papà si metterà per la prima volta al volante. La neo pilota sarà ai comandi della Peugeot 106 A6 curata direttamente, dove invertirà i ruoli con Pierpaolo Brozzi, suo pilota abituale. Così come per Fiorenza, doppio impegno ravvicinato anche per Fabrizio De Sanctis, che passerà dagli sterrati all’asfalto cambiando sia la vettura, nell’occasione una Renault Clio Rally5, che il navigatore, tornando a far coppia con Raffaele Pizzato.