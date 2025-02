Querzoli, bersaglio colpito. Tre punti sudati e d’oro

La Querzoli c’è. Forlì supera l’esame Montorio al Vomano, ritrova il sorriso e compie tre passi importanti verso la salvezza. Epperò ha dovuto faticare più del previsto per piegare la resistenza degli ostinati abruzzesi, capaci di strappare il terzo set, dopo aver venduto cara la pelle nei primi due, salvo poi crollare nel quarto (25-22, 25-23, 19-25, 25-15).

Coach Kunda sorprende tutti: rinuncia a Peripolli e lancia D’Orlando nello starting six. Prime fasi di studio scandite da break (3-1) e controbreak (7-9), poi gli ospiti, complici gli errori a ripetizione di un Bigarelli irriconoscibile, si staccano: 9-14. La Querzoli, però, risale a un’incollatura (15-16), acciuffa il pareggio e sfreccia con un ace di Mariella battezzato male (20-19), quindi s’impone di corto muso: 25-22.

La reazione abruzzese non si fa attendere. Omaggi trova fessure nel muro, Camerani si fuma la pipe e Forlì è subito costretta a rincorrere: 5-10. Lentamente la Querzoli torna minacciosa (15-16), ma un primo tempo di Omaggi e una diagonale di Corsi ricacciano a distanza Forlì: 16-20. A Montorio però manca sempre un soldo per fare una lira, così Bigarelli sfrutta la slash e fa 21-21. Poi la Querzoli alza un muraglione e raddoppia con un tocco felpato di Mariella: 25-23.

Comanda Forlì anche in avvio del terzo set: 5-2. Gli abruzzesi ricuciono e passano con un’azione di manicure di Fontana: 8-9. Nuova parità a 14. Ma è solo un abbaglio. ‘Biga’ sbatte sul muro, Camerani si appisola in ricezione e Bendi fa autogol: 17-21. Montorio avanza e chiude: 19-25. Ma non la riapre, perché al cambio campo la Querzoli si abbatte come una slavina sui teramani.

Pirini è mastodontico a muro (8 in totale), ‘nonno’ Bendi no, eppure lo imita e Forlì taglia la corda: 10-3. Poi dilaga con Camerani (16-8 e 21-13). Montorio è arrivata al carrello dei ‘bolliti’ e a una certa la Querzoli decide che può bastare: 25-15.

Querzoli: Mariella 4, N. Kunda 1, Rondoni ne, Bendi 8, Pirini 16, Bolognesi ne, Bigarelli 17, Camerani 19, Berti (L1), D’Orlando 3, Peripolli ne, Camprincoli, Soglia 7, Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.