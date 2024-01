Querzoli, colpo grosso. Stesa la vicecapolista

Impresona Querzoli. Con una prova tutto cuore, Forlì espugna Osimo ribaltando La Nef Re Salmone seconda della classe 2-3 (25-16, 21-25, 25-20, 22-25, 9-15) e arpiona due punti di platino in chiave salvezza. Per i ragazzi di Gabriel Kunda è la prima affermazione in esterna (e in terra marchigiana) dopo 6 ko di fila; un blitz che vale l’aggancio in classifica alla baby Cucine Lube Civitanova, cui è stato appaltato lo scomodo ultimo posto avendo la Querzoli disputato una gara in meno (quella contro la Sab Group Rubicone che sarà recuperata il 24 gennaio).

Pronti via e Osimo alza le barricate (4-1): rimbalzati Nick Kunda e Andrea Pirini. La Nef cresce e prende margine: Boesso s’inventa un pancake, Terranova piazza una diagonale stretta e scrive 11-6. Dilagano i marchigiani, a segno con un pallonetto fintato di Boesso (+10). La Nef giganteggia a muro con Paci e chiude 25-16. Forlì si desta dal torpore nel secondo set, Pirini agita i tentacoli e fa 2-5. Funziona la correlazione muro-difesa della Querzoli, mentre Osimo perde smalto e lucidità (9-13, poi 12-18, con due monster block in rapida successione di Soglia). I marchigiani non desistono e si rifanno sotto (21-23), ma in volata la spunta Forlì.

Nel terzo parziale è l’equilibrio a farla da padrone fino a quota 13, quando la Querzoli strappa (+3). La Nef ricuce con un mani-out di Boesso. Poi allunga (21-18) e inchioda il 25-20 con un tocco no-look di seconda griffato Cremascoli. Osimo avanti anche nel quarto set: 9-7 (ace Boesso); Forlì si aggrappa a Nick Kunda e resta a stretto contatto: 13-12. Dopodichè impatta a 17. Controbreak La Nef (+3), annullato: 22-22. Sprint Querzoli in volata: bomba di Bonatesta e tutto rinviato al tie-break. Che premia Forlì, a segno senza patemi.

Querzoli: Bonatesta 21, Camerani ne, Fabbri, Barducci, Del Grosso 2, N. Kunda 21, A. Pirini 15, Soglia 9, Rondoni 1, Mariella 7, Casamenti, Berti (L1) 2, Pusceddu (L2). All. G. Kunda.

m. lo.