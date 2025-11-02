Querzoli con autorità. È tris di successi pieni

Troppa Querzoli per una Sios Novavetro fragile: Forlì vince facile (25-15, 25-21, 25-20) e inanella il terzo successo pieno di fila, consolidando il secondo posto a braccetto con S. Mauro Pascoli, in zona playoff, a un’incollatura dalla capolista Osimo. Dieci ace, 6 muri-punto, 84% di positività in ricezione e il 54% di squadra in attacco: sono numeri che non lasciano adito a interpretazioni di sorta e raccontano lo strapotere del team di casa, che ha potuto finalmente giovarsi del frontman Luca Bigarelli, al debutto dopo aver incassato l’idoneità agonistica e subito autore di una prestazione superlativa (top scorer con 25 punti).

La Querzoli parte a razzo (6-0) e S. Severino sbanda. Uno stampone di Silvestroni e le cannonate di Bigarelli firmano l’allungo: 14-7. Forlì avanza incontrastata e dilaga (+8) con una monster pipe di Camerani. I settempedani crollano (23-12) e si arrendono: 25-15. Nel secondo atto l’equilibrio dura un battito d’ali (4-4), poi la Querzoli, complici le sgrammaticature marchigiane, si stacca: 7-5 e 13-8. Con Skuodis a mezzo servizio, la Sios si aggrappa a Palazzesi e risale a -2 (ace Di Tullio); Forlì non si fa impressionare e ribatte: 22-18. Qui è Pirini a rapire la scena (primo tempo scolastico e ace sporco) e a spianare la strada al 25-21 inchiodato da Bigarelli.

Un po’ più combattuto il terzo parziale, che viaggia sui binari dell’equilibrio fino a metà del guado (14-14), quando la Querzoli strappa grazie a Bigarelli, dalle cui manone transitano tutti i palloni che scottano. Poi è apoteosi Pirazzoli: s’improvvisa portiere e rintuzza in campo nemico il bolide di Palazzesi: 20-16. Forlì scappa (22-17), ‘Biga’ sgancia la bomba e la Sios alza bandiera bianca: 25-20.

Querzoli: Mariella 3, Kunda ne, Bendi ne, Pirini 12, (L) Pirazzoli 1, Bigarelli 25, Graziani 4, Camerani 10, Massaro ne, D’Orlando ne, Soglia ne, Silvestroni 8. All. Visani.

Marco Lombardi