Querzoli Forlì chiude la regular season con terza vittoria consecutiva contro Nova Volley Loreto

È un peccato che la regular season sia finita, perché questa Querzoli ci aveva preso gusto. Forlì coglie la terza vittoria consecutiva, sbancando anche Loreto (1-3: 17-25, 25-22, 22-25, 21-25) e rimpinguando l’ottavo posto finale a quota 43. Mariella e compagnia schiacciante hanno ricevuto benone (62% di positive contro 48%), murato tanto (11 punti), sporcando una miriade di palloni, e attaccato con precisione: 29 i punti di Bigarelli, record stagionale. Alla Nova Volley non sono bastati i 35 del ‘marziano’ Torregiani.

Primo set saldamente nelle mani della Querzoli: 3-5, 7-10 e 9-15. Loreto ci prova, ma non riesce mai a rientrare (14-20) e cede di schianto (17-25), trafitta da un ace di Bigarelli. Meglio Forlì anche nel secondo parziale: 6-10. I marchigiani però non desistono, accorciano le distanze (12-15 e 17-20), quindi speculano sulle amnesie dei romagnoli e li ribaltano: 25-22. Al cambio campo la reazione della Querzoli non tarda ad arrivare: 2-5. Loreto ricuce e, a metà del guado, mette la freccia (15-14), ma non dura. Forlì restituisce il ‘favore’ (19-20) e s’impone in volata: 22-25, ancora con un servizio vincente di Bigarelli.

Loreto sgomma nel quarto parziale (5-3), salvo poi incassare un controbreak devastante (0-5: 5-8), che spiana la strada alla Querzoli: 6-10, 10-15 e 16-20. La Nova Volley non ne ha più e s’inchina: 21-25, castigata da un attacco di seconda intenzione di capitan Mariella.

Querzoli Forlì: Mariella 4, N. Kunda ne, Rondoni ne, Pirini 8, Bolognesi ne, Bigarelli 29, Camerani 5, Berti (L1), D’Orlando 6, Peripolli 10, Soglia 6, Casamenti ne, Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

m. lo.