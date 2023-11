Questa Vis è d’acciaio. Altra gara senza subire gol. A Pontedera colpo sfiorato

pontedera

0

vis pesaro

0

(3-4-2-1): Stancampiano; Calvani, Espeche (30’ st Martinelli), Guidi; Perretta, Benedetti (37’ st Ambrosini), Provenzano (16’ st Catanese), Angori; Delpupo (30’ st Paudice), Ianesi (16’ st Ignacchiti); Nicastro. A disp: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Marrone, Fossati, Selleri, Salvadori. All. Canzi

VIS PESARO (3-4-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo (7’ st Mattioli); Nina (7’ st Iervolino), Rossetti, Zoia; Pucciarelli (27’ st Karlsson), Di Paola; Sylla (7’ st De Vries). A disp: Mariani, Giunti, Rossoni, Bento, Marcandella, Foresta, Cusumano, Kemayou. All. Banchieri

ARBITRO: Rispoli di Locri

NOTE: spettatori 430; ammonito Zagnoni; angoli 8 a 4.

Non si accettano scommesse su Pontedera-Vis, tanto è scontato il pareggio (5° consecutivo). Eppure mai come stavolta il risultato è stato ballerino. Poteva sbloccarla la Vis in avvio (due occasioni), poi è uscito il Pontedera, ma Polverino ha risposto con sicurezza. Una palla gol a testa prima del riposo. Ripresa di marca toscana, con una palla gol gigantesca, ma nel finale ancora Vis.

Risultato giusto allora, a conferma dello stato di forma di entrambe, che non prendono gol da tre gare e spiccioli. Per la Vis è il sesto risultato utile di fila, coppa compresa. Dove non sono arrivati i compagni di reparto, ecco un’altra prova super di Polverino. La fortuna ha fatto il resto, in occasione di una tripla occasione per i granata su angolo: 63’, testa di Ignacchiti e salvataggio sulla linea di Di Paola, ribattuta di Ignacchiti sulla traversa e botta di Catanese a lato. Molto propositiva la Vis del primo quarto d’ora, sempre in pressione grazie a quattro uomini piazzati sulla prima costruzione dei locali. Così fioccano le occasioni: Sylla si incarta in area, poi offre il sinistro a Rossetti (deviato), quindi stacca perentoriamente su angolo ma vede l’incornata schiacciarsi a terra e sorvolare la traversa. Poi c’è lavoro per Polverino: tre parate in serie, l’ultima decisiva su Ianesi liberato in area. Un attimo prima però Sylla si era divorato il vantaggio, girando a lato sull’assist di Di Paola.

Banchieri cambia tre uomini in avvio di ripresa, anche l’ottimo Sylla, riferimento costante davanti. I subentrati non produrranno altrettanto. In compenso si esalta la difesa, governata dal solito Tonucci. A spezzare la pressione ecco una penetrazione di Di Paola, che sollecita la conclusione di Mattioli a lato. Prima della fine ancora Polverino reattivo sulla conclusione ravvicinata di Catanese e due chance vissine: sulla prima Rossetti non si coordina, sulla seconda Mattioli è bravo a liberarsi in area ma cerca l’improbabile assist per De Vries (schermato) anziché il tiro.

Il doveroso turn over (prima stagionale per Nina) non ha portato scadimento di prestazione nella Vis. Il merito: aver disinnescato una squadra temibile come il Pontedera. Il limite è quello noto: la qualità delle conclusioni.