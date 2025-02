Qui Cgc. "Sarà difficilissimo. Ma daremo l’anima»

A cose normali il pronostico sarebbe a senso unico o quasi. Come può una squadra reduce da 2 punti in 6 partite infastidire un’altra che viene da 5 vittorie ed 1 pareggio? La Gb Mec Cgc Viareggio deve attaccarsi però, con unghie e denti, al quell’avverbio che non lascia la porta del tutto chiusa; deve aggrapparsi al proprio orgoglio e alle proprie qualità, che ci sono; deve aggrapparsi alla legge, non scritta dello sport, che si basa sull’assunto che nei derby i pronostici spesso saltano.

È un Cgc Viareggio malaticcio, ma orgoglioso, quello che scenderà in pista stasera al PalaForte. Un Cgc che dovrà tenere a mente la finale scudetto del 2019 quando, sotto nella serie 2-0, al Forte vinse 6-4 fra lo stupore generale, riuscendo poi a portare la finale, da sfavorito, a gara 5. Allora fu una prova di puro orgoglio, di una squadra che non aveva niente da perdere e la stessa cosa dovrà essere stasera.

In pista allora c’era Nicola Palagi; Nicola Palagi che, da attuale direttore sportivo bianconero, dà la carica al gruppo: "Ci aspetta una partita difficilissima ed importante per tanti aspetti. Importante per la nostra classifica ed importante per i nostri tifosi, che ci seguiranno numerosi. Una partita che non può non stuzzicare l’orgoglio dei ragazzi. Partiamo sfavoriti nel pronostico, ma nel derby il pronostico spesso viene ribaltato perché entrano in pista anche altri fattori, oltre a quello squisitamente tecnico. Sono fiducioso che i ragazzi riescano a dare tutto quello che hanno in corpo. Fare risultato cambierebbe la prospettiva della seconda parte della stagione".

Squadra al completo con anche il rientrante Mura, fermo da 3 turni per squalifica, pronto a fare la sua parte, e ce ne sarà bisogno.

