Rachele Ceccarelli trionfa al campionato italiano Ipsf nel Cerchio Aereo Sport

Non poteva esserci esordio migliore per Rachele Ceccarelli che alla sua prima partecipazione ad una gara ufficiale ha vinto il campionato italiano Ipsf (International Pole and Aerial Sports Federation) gareggiando nella categoria Amatori Novice nella specialità del Cerchio Aereo Sport. La quattordicenne ginnasta massese nella competizione tricolore disputatasi a Roma ha conquistato la giuria con le sue figure al cerchio ottenendo un bel punteggio di 38,6 che le ha permesso di imporsi con largo margine su oltre una ventina di antagoniste provenienti da tutto lo stivale.

Rachele si allena ormai da anni con la Royal Hdemi di Massa, scuola che rappresenta un’eccellenza in questo particolare settore sportivo multidisciplinare che contempla pole dance, aerial pole, pole dance coreografico, cerchio aereo, tessuti aerei, calisthenics, ginnastica artistica a corpo libero, flessibilità e streching, acrobalance e recitazione.

A seguirla è la coach Virginia Tarabella, punto di riferimento del centro a livello di insegnamento ma anche atleta di grande valore con al suo attivo tanti titoli nazionali ed internazionali. La Royal Hdemi ogni anno riesce coi propri atleti ad essere protagonista nelle competizioni più importanti.

Anche stavolta, grazie all’ottimo lavoro dei coach, la scuola massese si è guadagnata l’opportunità di rappresentare l’Italia ai prossimi campionati mondiali che si terranno in Argentina con ben sei atleti: Virginia Tarabella, Nicole Passarella, Aurora Catelani, Chiara Fruzzetti, Michael Ferrari ed Alessandra Carrara.

Gianluca Bondielli