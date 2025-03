Racquet Trend Expo. Tutti pazzi per le racchette

Padel e tennis (in rigoroso ordine alfabetico), ma anche pickleball e beach tennis (le novità più recenti pronte a spopolare in estate) e ovviamente il tennis tavolo. Per gli amanti delle racchette di ogni forma e dimensione il Racquet Trend Expo, prima fiera in Europa dedicata agli sport in cui si utilizza questo attrezzo di gioco è stato un vero successo. Negli ampi spazi della Fiera Rho-Milano per tre giorni migliaia di visitatori hanno esplorato gli stand ricchi di novità del settore per poi partecipare a clinic, eventi, competizioni sui 21 campi allestiti, ma anche a spettacoli e convegni. Si sono incrociati appassionati e semplici visitatori, giocatori professionisti e tanti vip, amatori e giornalisti mischiati alle leggende del passato, tutti uniti dalla passione per queste discipline sportive. Racquet Trend ha rappresentato un punto di riferimento per l’innovazione, la sostenibilità e le tendenze del mondo delle racchette, ma è stata anche l’occasione per ammirare la prestigiosa Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte di recente dalla nazionale italiana a Malaga.

Se è vero che il “padel“ ha richiamato un gran numero di praticanti di tutti i livelli, la presenza dei “big“ ha suscitato l’attenzione e la curiosità degli sportivi presenti. Sui vari campi si sono sfidati soprattutto gli ex calciatori dnl Bobo Italy Padel Tour: beniamini del passato come Vieri, Doni - che hanno vinto il torneo - oltre ad Amoruso, Di Canio, Quagliarella, Denis, Dida, Borriello, Panucci, Cambiasso, Albertini e Handanovic che hanno sorpreso il pubblico con il loro talento sui campi da padel. Un torneo di grande livello arricchito dalla presenza del famoso cestista Gianluca Basile.

Fra gli ospiti della kermesse nella giornata conclusiva anche Adriano Panatta, una delle icone del tennis italiano. "La passione per il tennis è sempre rimasta, oggi ho un circolo sportivo con tutti gli sport da racchetta, inclusi padel e pickleball. Il gioco di oggi è molto diverso rispetto agli Anni Settanta-Ottanta. È un tennis più veloce e potente, con la pallina che viaggia più veloce". In contemporanea con il talk di Panatta, si sono disputate le finali della Next Gen Under 14. Molto seguite anche le clinic di Paolo Canè e Diego Nargiso, nomi indimenticabili nel tennis italiano.

E poi, ovviamente, applauditissimi dai tanti spettatori presenti sugli spalti, c’erano i campioni di ieri e di oggi del padel, sport in fortissima ascesa con il sogno a cinque cerchi: molto divertente l’esibizione delle legend Seba Nerone in coppia con Pablo Lima contro Mati Diaz e Miguel Lamperti. Con loro le nazionali maggiori maschile e femminile, guidate dalla Ct Marcela Ferrari. N ella giornata conclusiva di scena pure la Nazionale Italiana Artisti TV con la presenza, tra gli altri, dei comici Simone Barbato, Silvio Cavallo, Loris Fabiani, Alex De Santis, Assane Diop, Davide Paniate e il cantante Davide De Marinis.