Raffaello Motto trionfa al campionato nazionale di ginnastica a Folgaria

La Raffaello Motto continua a collezionare successi. Ad un mese di distanza dalla conquista dello scudetto a squadre, seguito dalle due medaglie europee ottenute con la squadra azzurra senior da Chiara Badii e Sofia Sicignano, la società viareggina trionfa anche al campionato nazionale di "Insieme", nella categoria Allieve: a Folgaria (in provincia di Trento) la formazione composta da Virginia Bacci, Ginevra Borghesi, le sorelle Camilla Musacci e Melissa Musacci ed Emily Puccinelli ha totalizzato un punteggio complessivo di 43.850 punti, distaccando nettamente le avversarie grazie a due esercizi quasi impeccabili con le 5 palle. Le ginnaste della Motto hanno messo in mostra eleganza e grande sincronismo, meritandosi l’applauso unanime del pubblico.

A questo successo si aggiunge poi il secondo posto nella categoria Open, con Martina Bonuccelli, Ester Lena, Viola Pannacci, Chiara Puosi e Bianca Vignozzi che hanno raccolto in tutto 43.900 punti: un argento che conferma comunque i progressi di un gruppo dal potenziale elevatissimo.

Nelle finali di specialità degli "Assoluti", disputati sempre al PalaGhiaccio di Folgaria, Bianca Vignozzi ha sfiorato il podio al cerchio (piazzandosi quarta), mentre Martina Bonuccelli si è classificata settima alla palla.

"Le nostre grandi atlete hanno regalato un’esibizione meravigliosa, mettendo come al solito in pedana talento, passione e sacrificio – commenta la direttrice tecnica della Ginnastica Motto Donatella Lazzeri – vederle brillare così, unite, sincronizzate e sorridenti, è il premio più bello per il lavoro che facciamo ogni giorno in palestra per tutto l’anno. Il titolo nazionale tra le Allieve e l’argento tra le Open ci riempiono d’orgoglio, ma più di tutto ci emoziona vederle crescere insieme le nostre ragazze, con questi valori".