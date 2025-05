Rafting - Settore giovanile. Garfagnana cala il suo poker. Quattro in azzurro ai mondiali

La Media Valle del Serchio si prepara a sventolare il tricolore ai prossimi World Rafting Championships, in programma dal 1° al 6 luglio a Solkan, in Slovenia. Tra le giovani promesse convocate per difendere i colori dell’Italia, spiccano quattro atleti del Garfagnana Rafting, realtà sportiva ormai punto di riferimento a livello nazionale.

Gli azzurri si presenteranno con le categorie Under 19 e Under 23, confermando l’importanza strategica del vivaio giovanile italiano in questa disciplina di sport fluviale. Tra gli atleti selezionati ci sono: Laura Labroni, Nina Casci, Gelso Branchetti e Lapo Secchi, tutti cresciuti tra il torrente Lima e il fiume Serchio.

Laura Labroni, classe 2007 di Bagni di Lucca, gareggerà nella squadra femminile Under 19 (W1), mentre Nina Casci, nata nel 2002 a Coreglia, sarà in gara con la Under 23 femminile (W1). A rappresentare l’Italia nella Under 23 maschile (M2) ci saranno: Gelso Branchetti, originario della Sicilia, ma ormai d’adozione a Castelnuovo, classe 2005 e Lapo Secchi, coetaneo, di Bagno a Ripoli. A completare il quadro, insieme a loro, altri bravi ragazzi del centro rafting Rockonda, anch’essi selezionati, segno di una Toscana che cresce e fa crescere.

Per prepararsi al meglio alla sfida internazionale, dal 9 al 25 giugno, gli azzurri si alleneranno intensamente presso il centro Indomita Rafting di Castione, in Valtellina, struttura di eccellenza, presieduta da Benedetto Del Zoppo, presidente della Federazione italiana rafting. L’attività sarà guidata da Heros Ferreira, con l’obiettivo di affinare tecnica, coordinazione e spirito di squadra, in vista della partenza fissata per il 30 giugno.

Fondata dieci anni fa e con base operativa a Chifenti, il Garfagnana Rafting ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel panorama toscano e nazionale.