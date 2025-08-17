Ragazzini vince l’argento

È di un argento e di un bronzo, entrambi vinti nel doppio, il bottino conquistato da Carlotta Ragazzini all’ITTF World Para Elite Spokane, gara internazionale disputatasi negli Stati Uniti nello stato di Washington. Alla 23enne faentina resta però il rammarico di non aver brillato nel singolo, dove è uscita nei quarti di finale.

Ragazzini si è aggiudicata il bronzo in coppia con Giada Rossi nel doppio di classe WD5-10, perdendo in semifinale per 3-1 (2-11, 7-11, 11-8, 9-11) con le coreane Seo Su Yeon e Yoon Jiyu, teste di serie numero 1. Nelle qualificazioni avevano ottenuto una prestigiosa vittoria contro un’altra coppia coreana, formata da Mi Hyeon e Lee Mi Gyu per 3-2 (9-11, 11-8, 9-11, 11-7, 11-9). Le azzurre hanno confermato di avere grande intesa, avendo sempre vinto una medaglia in entrambe le volte nelle quali hanno gareggiato insieme: in precedenza era arrivato l’argento a Lasko.

La faentina si è invece messa al collo la medaglia d’argento nel doppio misto di classe XD4 in coppia con Federico Falco battendo in finale per 3-0 (11-6, 17-15, 12-10) Federico Crosara e Giada Rossi, nel derby italiano.

Nel singolo classe 1-3 femminile, invece, Ragazzini ha prevalso nella fase a gironi per 3-1 (10-12, 11-8, 11-7, 11-6) sulla brasiliana Marliane Amaral e ha perso 3-1 (7-11, 4-11, 11-9, 10-12) dalla coreana Seo Su Yeon, atleta di classe inferiore (2 contro la sua 3), dovendo così attendere la vittoria dell’asiatica per 3-1 (16-14, 11-9, 7-11, 12-10) sulla brasiliana Marliane Amaral, per avere la sicurezza del secondo posto e del passaggio alla fase ad eliminazione. Nei quarti è poi uscita perdendo 3-2 (6-11, 11-6, 11-9, 2-11, 8-11) con la brasiliana Joyce De Oliveira, numero 4 del torneo.

Luca Del Favero