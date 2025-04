Rally Città di Modena: Trionfo di Rusce e Zanni su Skoda Fabia

Un Rally Città di Modena pieno di insidie e difficoltà che ha regalato grande spettacolo al folto pubblico presente sia sulle prove speciali di "Ospitaletto" e "Valle" sia alla partenza ed arrivo al Museo Ferrari a Maranello. La gara moderna è stata una questione fra solo due equipaggi: Antonio Rusce, affiancato da Gabriele Zanni, e Davide Medici, navigato da Daniele De Luis, entrambi su Skoda Fabia. I due equipaggi reggiani hanno fatto gara a se’, vincendo due passaggi a testa nelle prime quattro prove, con Rusce che ha primeggiato sull’ultima prova, il terzo passaggio di "Valle", consolidando il primo posto e la vittoria. Proprio sul quinto ed ultimo tratto cronometro, "Valle", è successo uno sconvolgimento di classifica: il duo pavalluse Andrea Dalmazzini e Mirko Palladini, terzi fino a quel momento, si sono dovuti ritirare, dando spazio al duo parmense composto da Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi che, però, hanno subito un panne elettrico verso fine prova, lasciando il terzo gradino del podio ai pavullesi Massimo Gorrieri e Luca Amadori a bordo di una Skoda Fabia. "Siamo contentissimi - ha spiegato Massimo Gorrieri - tornare sul podio col mio navigatore Luca Amadori con cui siamo partiti a correre trent’anni è una grande soddisfazione".

I portacolori della Modena Racing Team hanno potuto brindare ad un terzo posto assoluto ottenuto con tenacia. Sesto assoluto il prignanese Manuel Milioli, affiancato da Silvia Maletti a bordo di una Skoda Fabia che ha preceduto uno spettacolare e veloce Giacomo Guglielmini, vincitore di classe assieme ad Alessio Panini al debutto sulla Lancia Ypsilon. Con questo risultato, il driver di Montefiorino ha così regalato alla nuova vettura da rally della casa torinese la prima vittoria assoluta. "Felicissimo per aver portato per primo alla vittoria fra le Rally 4 la Lancia Ypsilon - ha spiegato Giacomo Guglielmini - soprattutto nella gara di casa. Una grande emozione". Guglielmini ha preceduto in classifica assoluta e di classe il pavullese Francesco Arati, secondo di categoria assieme a Giacomo Ciucci a bordo di una Peugeot 208. Appena fuori dai primi dieci assoluti il sassolese Franco Rossi, vincitore di classe con Alessio Spezzani a bordo di una Renault Clio Rally 3. Vittoria di categoria anche per il modenese Piorgiorgio Bedini, in coppia con Vanni Scorcioni su Ford Fiesta, per il formiginese Paolo Zanni, affiancato da Davide Marcolini a bordo di una Renault Clio Super 1.6, per il pilota dell’appennino modenese Stefano Ferrarini, assieme a Cristian Baroni su Renault Clio e per il maranellese Davide Gianaroli, con alle note il debuttante pavullese Erik Corsini a bordo di una Renault.

Il Rally storico ha trovato nell’equipaggio "Il Valli" - Stefano Cirillo, su BMW M3, il leader indiscusso della gara, vincendo davanti al duo della gemella vettura bavarese composto da Giovanni Mori - Michele Frosini. Terzo posto assoluto per il prignanese Pier Verbilli, affiancato da Simone Marchi su Porsche 911. "Una gara in crescendo – ha spiegato Pier Verbilli – vincendo l’ultima prova speciale. Siamo stato sfortunati prendendo la pioggia in due prove. Questo risultato lo dedico a Frank, mio papà". Quarto assoluto e vincitore di classe il modenese Alessandro Bolzani, in coppia con Marco Saresini su Opel Kadett GSI.

Giampaolo Grimaldi