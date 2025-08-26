Rally: debutto a 16 anni in Slovenia. Il Pavel Group saluta l’esordio di Lenzi

Si è ritirato al termine della sesta prova, quando un commissario di gara addetto ai controlli avrebbe fatto invertitamente scattare l’estintore, mentre controllava la presenza del gps all’interno della vettura. In quel momento, Lorenzo Lenzi occupava la quattordicesima posizione assoluta del Rally Dolina Zelenga Zlata di Zalec, in Slovenia. E considerando che ha solo 16 anni, il futuro è indubbiamente dalla sua parte. Il ragazzo ha debuttato come pilota di rally su strada, dopo aver maturato esperienza nei kart prima e nei rallies sperimentali in pista poi. Il sedicenne di Serravalle ha corso su una Skoda Fabia R5 gommata Pirelli di Pavel Group ed accanto a lui, nel corso della competizione in terra slovena, c’era l’esperto Federico Grilli.

Archiviata questa gara, per Lenzi si apre un programma di altri tre gare di rally tra Slovenia e Croazia (le cui federazioni accettano nelle gare di rally tradizionali anche piloti minorenni, a patto che siano affiancati da un copilota maggiorenne, ndr) oltre a impegni di rallies in pista alla Ronde Vedovati, poi a Monza e al Rally Ciocchetto. Pavel Group punta molto sulla crescita tecnica del ragazzo, soprattutto in chiave futura. Ci sono motivi per essere fiduciosi: il cammino è lungo, ma sulla carta Lorenzo ha tutte le premesse per poter continuare a crescere e togliersi soddisfazioni. "Sono comunque felice perché si sta realizzando un sogno. Mi ritengo fortunato e devo ringraziare la mia famiglia, Pavel Group e Federico Grilli, che da due anni mi hanno preso per mano per farmi vivere quello che tanti miei coetanei sognano – ha chiosato il diretto interessato–, finora ho corso in circuito, ma è una dimensione diversa che correre in strada, dove le insidie e le variabili sono molte di più e sempre diverse. Sarà il primo passaggio di un’esperienza unica dove cercherò di apprendere quanto più possibile, il mio compito sarà solo quello, massimo impegno e guardare al futuro".

Giovanni Fiorentino